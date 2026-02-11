iPhone 18 Pro cena: Kolik bude stát nejočekávanější telefon letoška?

Cena iPhone 18 Pro a 18 Pro Max, respektive pak její výše, je bezesporu jedna z hlavních věcí, která fanoušky Applu zajímá. A není se vůbec čemu divit. Jednak totiž Apple loni po letech základní iPhone 17 Pro mírně zdražil a jednak se technologický svět zmítá v čipové krizi, která šponuje úroveň cen zejména paměťových čipů do nezměrných výšin. Mnoho lidí si tak klade otázku, zda se Apple letos nepřikloní ke zdražení, které by mu kompenzovalo vyšší výrobní náklady, nebo naopak dokáže udržet cenu na pomyslné uzdě. Jak se ale zatím zdá, uživatelé mohou mít minimálně na základě nynějších zjištění důvod k mírnému optimismu.
S dobrými zprávami přišel před pár hodinami konkrétně analytik Jeff Pu z GF Securities. Tomu se podařilo od jeho zdrojů v dodavatelském řetězci Applu zjistit, že je kalifornský gigant odhodlán udržet počáteční cenu iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max na stejné úrovni jako tomu bylo loni, což jinými slovy znamená 1099 dolarů, respektive 1199 dolarů pro USA. Co se pak týče zbytku světa, zde se ceny určitým způsobem mohou hýbat s ohledem na kurz měny vůči dolarů a tak podobně. Ostatně, v minulosti jsme byli svědky například toho, že v České republice iPhone řady Pro zlevnil o 1000 Kč, přestože se v USA prodával stále v základu za 999 dolarů.
Fotogalerie
Apple má zachování ceny docílit hned několika způsoby. Například se mělo údajně podařit dosáhnout relativně výhodné dohody se Samsungem a SK Hynix ohledně ceny paměťových čipů, které od nich Apple pro své telefony odebere. Co je ale možná ještě důležitější, náklady na výrobu některých komponent se mělo podařit zřejmě kvůli nejrůznějším optimalizacím výroby snížit, čímž bude Apple šetřit a ušetření peníze tedy může vynaložit za dražší čipy. A protože se údajně podařilo šetřit třeba u displejů či foťáků, je poměrně pravděpodobné, že se nebavíme o malých částkách.
Pokud se zprávy o nezdražování nových iPhonů potvrdí, půjde optikou běžných uživatelů bezesporu o velmi příjemnou zprávu, která je může ještě více přimět ke koupi některé z novinek. Ostatně, právě relativně agresivní cenová politika má být letos jedním z hlavních taháků novinek i podle analytika Ming-Chi Kua, který už nedávno upozorňoval na to, že chce Apple za každou cenu udržet ceny novinek na uzdě, což pro ně může být na konci dne klíčovým benefitem oproti konkurenci. A pokud nové iPhony skutečně přinesou i pár zajímavých upgradů v čele s dalším skokovým posunem fotoaparátu kupředu, máme se rozhodně na co těšit!