Apple testuje 2 zásadní novinky pro foťák iPhone 18 Pro! Pokud uspěje, způsobí malou revoluci

Fotoaparáty iPhonů jsou již dlouhé roky jejich „výkladní skříní“, která odráží to, jak silný Apple ve světě mobilní fotografie dlouhodobě je. A pokud jste si mysleli, že v posledních letech přinesl do iPhonů snad vše, co bylo z uživatelského hlediska třeba, letošek vám dost možná vytře zrak. Spolehlivý leaker Digital Chat Station totiž přišel před pár hodinami s tvrzením, že inženýři v Applu testují dvě zásadní novinky, které když se povedou dotáhnout ke zdárnému konci, foťáky iPhonů opět zásadním způsobem posunou.
Leaker tvrdí konkrétně to, že Apple testuje v první řadě širokoúhlý fotoaparát opatřený variabilní nebo chcete-li proměnlivou clonou. Toto vylepšení známé v současnosti primárně z klasických fotoaparátu by iPhonům umožnilo zjednodušeně řečeno manuální ovládání clony, čímž by si mohl uživatel regulovat to, kolik světla dopadá na snímací čip. Díky tomu by tak jednak mohl iPhone lépe fotit při horších světelných podmínkách nebo naopak při přemíře světla, ale taktéž bychom měli získat větší kontrolu nad hloubkou ostrosti a tedy i možnost fotit lepší portrétové fotky. Ve výsledku by se tedy jednalo o vylepšení, které by učinilo širokoúhlý foťák ještě univerzálnějším, což zní rozhodně dobře. Snad každý z nás se totiž už určitě dostal do situace, kdy byly fotky přepálené nebo naopak příliš tmavé a právě variabilní clona by mohla být v tomto směru konečně řešením.
Druhým opravdu zajímavým upgradem, který bychom v redakci ocenili snad ještě víc než variabilní clonu u Fusion foťáku, je pak vylepšená clona u teleobjektivu. Ten v případě iPhonu 17 Pro (Max) nabízí clonu f/2,8, což sice není špatná hodnota, nicméně je určitým způsobem limitující při focení za zhoršených světelných podmínek. Kdyby se tedy Applu clona podařila snížit (myšleno přiblížit k hodnotám Fusion foťáku), byl by teleobjektiv rázem využitelnější, protože by byl schopen pojmout při focení více světla a díky tomu by tedy i zachytil kvalitnější fotky s více detaily. A jelikož i toto vylepšení Apple aktivně testuje a rád by jej do iPhone 18 Pro nasadil, zdá se, že se má svět na co těšit, pokud se vše povede.
Podtrženo, sečteno – iPhone 18 Pro (Max) se začíná z hlediska fotoaparátu jevit extrémně zajímavě a pokud se předpovědi vyplní, půjde z našeho pohledu opět o jeden z hlavních argumentů, proč do daného telefonu jít. I předešlé roky totiž byly iPhony hodně o foťácích, kdy třeba 8x hybridní teleobjektiv iPhonů 17 Pro (Max) je za nás skutečně upgradem, který dokáže přimět ke koupi nového telefonu. Pokud tedy Apple dokáže své foťáky opět vylepšit tak, abychom to „hmatatelně“ pocítili, jsme přesvědčeni o tom, že prodejně uspěje.