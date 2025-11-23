Na procházce s iPhone 17 Pro a 17 Pro jsme vyzkoušeli, který fotí lépe. Co říkáte?

Nové iPhony 17 Pro (Max) byly dlouhé týdny prakticky celosvětově beznadějně vyprodané a dostat se k nim tak bylo opravdu složité. Nyní se však již začíná situace radikálně zlepšovat a sehnat tuto žhavou jablečnou novinku není nic až tak složitého. Pokud se na nákup chystáte i vy, ale nejste stále plně přesvědčeni o tom, zda pro vás bude mít telefon smysl, mohl by vám v rozhodování pomoci náš menší fototest, kde jsme proti sobě postavili iPhone 16 Pro a 17 Pro. Nejedná se sice o žádné umělecké fotky, ale jen o obyčejné „cvakání“ při procházce, nicméně představu o tom, jak který model fotí na širokoúhlý objektiv, potažmo na teleobjektiv, si určitě uděláte.
Hlavním foťákem pro naprostou většinu z nás je samozřejmě klasický širokoúhlý, jelikož nabízí ve výsledku i nejlepší specifikace a je proto nejuniverzálnější. Pokud byste se ale měli rozhodovat u iPhone 17 Pro jen podle něj a srovnávali jej s iPhone 16 Pro, který je papírově totožný (avšak iPhone 17 Pro má nový snímací čip), zřejmě byste rozdíly hledali docela stěží. Jak totiž můžete sami na snímcích v tomto článku vidět, fotky z tohoto foťáku jsou si podobné jako vejce vejci. Jediné, v čem se mírně liší, je podání barev, avšak tato odchylka je opravdu minimální a troufám si tedy říci, že i docela zanedbatelná. Pro mě osobně „lezou“ z iPhone 17 Pro líbivější fotky, nicméně bližší realitě jsou naopak spíš ty z iPhone 16 Pro.
Foto z iPhone 16 Pro
Fotogalerie
Co se pak týče teleobjektivu, zatímco iPhone 16 Pro nabízel maximálně 5x optický zoom při rozlišení 12MPx, iPhone 17 Pro dostal do vínku hybridní zoom, kdy 4x přiblížení poskytne ve 48MPx a až 8x přiblížení pak ve 12Mpx (tedy de facto bez ztráty kvality v porovnání s loňským modelem). Právě díky hybridnímu zoomu tak jsou k dispozici nové a musím uznat, že opravdu zajímavé možnosti přibližování objektů, které otevírají dveře zcela novým možnostem focení.
Velmi solidně na tom je ale i digitální zoom, který se z loňského 25x přiblížení vyšvihl na 40x přiblížení. Kvalita maximálního digitálního zoomu je přitom velmi slušná. Co se pak týče kvality optického zoomu, zde se není u iPhone 17 Pro v pozitivním smyslu o čem bavit. Kvalitativně je na tom tento foťák opravdu dobře, byť je samozřejmě třeba počítat s tím, že jakmile bude mít k dispozici pro focení méně světla, šumu či menší míře detailů ve snímcích se neubráníte.
Zoom z iPhone 16 Pro
Zoom z iPhone 17 Pro
Apple prezentuje nový teleobjektiv u iPhone 17 Pro jako jednu z klíčových novinek celého telefonu a za sebe musím říci, že tomu tak skutečně je. Možnost přiblížit si objekt v rozmezí 4x až 8x tak, že je stále ve vynikajícím rozlišení pohybujícím se mezi 48 až 12 MPx (přímo úměrně dle přiblížení) je prostě super a z telefonu se díky této možnosti stává podstatně komplexnější zařízení ve vaší kapse. Pokud tedy rádi fotíte, pak si troufám říci, že letošek je pro vás rokem, kdy se přejít vyplatí – už kvůli teleobjektivu.