Apple vydal iOS 26.5. a iPadOS 26.5 s těmito novinkami

Apple před malou chvílí uvolnil iOS 26.5 a iPadOS 26.5, tedy další menší aktualizace, která přichází zhruba dva měsíce po předchozí verzi. A jak už to u těchto „půlkových“ updatů bývá, žádná revoluce se nekoná. To ale neznamená, že by neměly co nabídnout.
iOS 26.5 novinky
Asi nejviditelnější novinkou je nová Pride Luminance tapeta, která barevně navazuje na stejnojmenný ciferník pro Apple Watch. Funguje přitom podobně jako on. Barvy se jemně prolínají a reagují na zamknutí zařízení, kdy se obraz zjednoduší do tmavší podoby. Je to detail, který sice na první pohled nepůsobí zásadně, ale ve výsledku zpříjemní každodenní používání víc, než by se mohlo zdát.
Zajímavější změna se odehrává pod povrchem. Apple totiž do Zpráv přidává podporu end-to-end šifrovaných RCS zpráv, zatím ale jen v beta verzi a postupně podle operátorů. V praxi to znamená bezpečnější komunikaci i mimo iMessage, což je přesně oblast, kde měl Apple dlouhodobě prostor ke zlepšení.
Drobnou, ale docela praktickou novinkou jsou i „Suggested Places“ v Mapách. Aplikace nově doporučuje místa na základě toho, co je zrovna populární ve vašem okolí a co jste v poslední době hledali. Není to nic, co by změnilo způsob používání Map od základu, ale jako doplněk to smysl dává.
Blíží se konec jedné kapitoly
iOS 26.5 pravděpodobně patří mezi poslední aktualizace, které ještě přinášejí nové funkce. Apple se totiž pomalu přesouvá k iOS 27 a iPadOS 27, které ukáže už za pár týdnů na WWDC 2026. A pokud se historie zopakuje, to hlavní nás teprve čeká. Pokud tedy čekáte na „velký“ update, ještě chvíli vydržte. Tohle je spíš tichá příprava na to, co přijde za rohem.
Po aktualizaci pociťuju vše že je rychlejší za mě spokojenost na iPhone 15 pro