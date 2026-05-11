Apple si nárokuje další ovoce! Teď mu vadí i logo s pomerančem

Evropský úřad pro duševní vlastnictví (EUIPO) částečně zamítl registraci ochranné známky čínské společnosti Yichun Qinningmeng Electronics Co. Ta vyrábí mechanické klávesnice a solární panely. Apple podal proti registraci námitku, protože se podle něj navrhované logo příliš podobalo jeho vlastnímu logu „nakousnutého jablka“.
Spor o tvar ovoce
Čínská firma, jejíž název se překládá jako citrus, navrhla logo dokonale kulatého ovoce. Na pravé straně mu chybí kousek, nahoře má zelený lístek a vnitřní segmenty tvoří klávesy. Apple argumentoval tím, že motiv jasně připomíná jeho jablko s chybějícím soustem a odděleným lístkem. EUIPO sice konstatoval, že jablka nejsou dokonale kulatá a logo připomíná spíše pomeranč, nicméně drobnou vizuální podobnost shledal.
Ačkoliv si úřad nemyslel, že znak přímo zobrazuje jablko, rozhodl z velké části ve prospěch jablečného giganta. Důvodem je extrémní síla a reputace značky Apple na evropském trhu. Úředníci souhlasili s tím, že zákazníci by si mohli vytvořit mentální spojení a mylně předpokládat vazbu mezi oběma společnostmi.
Čínský podnik se pravděpodobně pokusil neférově těžit z cizího renomé. Výrobce klávesnic proto nesmí logo používat pro počítačové vybavení, ale pouze pro své solární panely. Může se však ještě odvolat. Apple velmi podobně bojuje proti ovocným logům dlouhodobě. V minulosti napadl třeba logo aplikace Prepear s motivem hrušky.
Podle mého názoru může být až absurdní, jak si Apple uzurpuje právo na veškeré myslitelné vyobrazení ovoce v technologickém světě. Ačkoliv je ochrana duševního vlastnictví důležitá, podoba je v mých očích pouze velmi vzdálená.