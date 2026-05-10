Tento skrytý trik vám na iPhone zásadně zrychlí práci s oblíbenými alby fotek

Pokud ve Fotkách pravidelně hledáte ta samá alba pořád dokola, funkce Připnuté sbírky vám ušetří překvapivě hodně času. Apple ji nenápadně schoval mezi další organizační prvky, ale jakmile si ji jednou nastavíte, rychle si na ni zvyknete. V praxi jde o to, že si vybraná alba nebo kolekce „připíchnete“ nahoru a máte je vždy po ruce bez zdlouhavého procházení knihovny.
Najdete ji přímo v aplikaci Fotky v části Sbírky. Stačí sjet o něco níž, otevřít sekci Připnuté sbírky a klepnout na možnost Změnit. V tu chvíli se dostanete do režimu úprav, kde můžete přidávat nové položky, odebírat ty, které už nepotřebujete, a hlavně měnit jejich pořadí. Přesně tady má své opodstatnění si to trochu „osahat“ a poskládat si vše podle toho, jak Fotky používáte. Někdo si na příslušné místo připne rodinná alba, jiný zase pro změnu pracovní projekty nebo třeba často používané složky se screenshoty.
Praktické je i to, že nejste omezeni jen na existující obsah. Pokud vám něco chybí, nové album vytvoříte během pár vteřin a hned ho můžete připnout. Nemusíte tak řešit žádné složité třídění předem, strukturu si postupně doladíte podle reálného používání.
Ve výsledku jde o drobnost, která ale výrazně zpřehlední celé prostředí. Jakmile si připnuté sbírky jednou nastavíte, aplikace Fotky začne působit mnohem přehledněji a hlavně rychleji reaguje na to, co skutečně potřebujete otevřít.