Google Fotky už podporují úpravy pomocí hlasu nebo textu!

Společně s uvedením nových telefonů Pixel 10 představil Google převratnou funkci v aplikaci Fotky Google. Nově si uživatelé mohou upravit fotografie pouhým zadáním pokynu hlasem nebo textem. Umělá inteligence pak provede požadované úpravy automaticky – bez nutnosti vybírat nástroje nebo posouvat slidery.
Podle Googlu zvládne AI reagovat na jednoduché i komplexní příkazy. Zvládne například:
- obnovit starou fotografii,
- odstranit auta na pozadí,
- vylepšit barvy a odstranit odlesky,
- přidat do oblohy mraky,
- nebo fotce prostě jen „pomoci vypadat lépe“.
Dalšími možnostmi jsou i zábavné úpravy – přidání čepice na oslavu, slunečních brýlí nebo změna pozadí. Umělá inteligence navíc podporuje vícero požadavků v jednom zadání a rozumí i následným pokynům, takže můžete vést s aplikací konverzaci jako s člověkem.
Dostupnost a přehlednost úprav
Funkce bude zpočátku dostupná na telefonech Pixel 10, ale očekává se její rozšíření i na další zařízení. Spolu s tím zavádí Google i tzv. C2PA Content Credentials, tedy viditelný záznam o tom, jak byla fotografie zachycena a upravena.
Fotogalerie
Tato značení by měla přispět k větší transparentnosti při používání AI v editaci obrázků. Do několika týdnů budou dostupná na zařízeních s Androidem i iOS.