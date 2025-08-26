Zavřít reklamu

Google Fotky už podporují úpravy pomocí hlasu nebo textu!

Společně s uvedením nových telefonů Pixel 10 představil Google převratnou funkci v aplikaci Fotky Google. Nově si uživatelé mohou upravit fotografie pouhým zadáním pokynu hlasem nebo textem. Umělá inteligence pak provede požadované úpravy automaticky – bez nutnosti vybírat nástroje nebo posouvat slidery.

Podle Googlu zvládne AI reagovat na jednoduché i komplexní příkazy. Zvládne například:

  • obnovit starou fotografii,
  • odstranit auta na pozadí,
  • vylepšit barvy a odstranit odlesky,
  • přidat do oblohy mraky,
  • nebo fotce prostě jen „pomoci vypadat lépe“.

Dalšími možnostmi jsou i zábavné úpravy – přidání čepice na oslavu, slunečních brýlí nebo změna pozadí. Umělá inteligence navíc podporuje vícero požadavků v jednom zadání a rozumí i následným pokynům, takže můžete vést s aplikací konverzaci jako s člověkem.

Dostupnost a přehlednost úprav

Funkce bude zpočátku dostupná na telefonech Pixel 10, ale očekává se její rozšíření i na další zařízení. Spolu s tím zavádí Google i tzv. C2PA Content Credentials, tedy viditelný záznam o tom, jak byla fotografie zachycena a upravena.

Google Fotky iOS fb Google Fotky iOS fb
Fotky Google Fotky Google 2
Fotky Google Fotky Google 4
Fotky Google Fotky Google 3
iOS Fotky Dlouha expozice 2 iOS Fotky Dlouha expozice 2
iOS Fotky Dlouha expozice 1 iOS Fotky Dlouha expozice 1
Tato značení by měla přispět k větší transparentnosti při používání AI v editaci obrázků. Do několika týdnů budou dostupná na zařízeních s Androidem i iOS.

