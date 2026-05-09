Těchto 8 nových LEGO Harry Potter setů by nemělo chybět ve sbírce žádného fanouška!

Bradavice se letos znovu otevírají, a to rovnou v podobě, která potěší každého fanouška kostek LEGO i kouzelnického světa Harryho Pottera. Nová vlna stavebnic přináší návrat ikonických scén, postav i míst, která dobře znáte z filmů i knih, ale tentokrát je můžete mít doslova ve vlastních rukou. Od temných uliček Obrtlé až po majestátní bradavický hrad, každý set nabízí vlastní příběh, který si můžete znovu přehrát nebo úplně přepsat. A právě v tom je kouzlo celé nové kolekce – nejde jen o vystavení na poličce, ale o návrat do světa, kde se fantazii meze nekladou. Pojďme si tedy nové sety prohlédnout detailněji.
Bradavický hrad: Východní křídlo
Nový set z kouzelného světa Harryho Pottera tentokrát posouvá stavění modulárních Bradavic zase o úroveň výš. LEGO Harry Potter Hogwarts Castle: The East Tower konkrétně přináší detailní část ikonického hradu, která míří hlavně na fanoušky, co chtějí mít doma kus filmové atmosféry doslova poskládaný z kostek.
Uvnitř se ale nehraje jen na vystavení na poličce. Model otevírá dveře do známých scén, od knihovny s omezeným přístupem až po cestu z umývárny rovnou do Tajemné komnaty. Nechybí ani souboj s baziliškem, který patří k těm momentům, co si každý fanoušek okamžitě vybaví.
Součástí stavebnice je i silná sestava postav, konkrétně 13 minifigurek doplněných o další kouzelné prvky včetně Patronu v podobě laně nebo fénixe Fawkese. Zajímavým detailem je také možnost najít sběratelské bradavické portréty, které přidávají celé sadě další vrstvu hravosti.
Díky oddělitelným částem se navíc dá s modelem dobře pracovat i při samotném hraní, ne jen při vystavení. A pokud se do stavění pustí víc lidí najednou, v aplikaci LEGO Builder je připravený i režim pro společnou stavbu, kde si každý vezme vlastní část. Celkem 2 164 dílků pak dává jasně najevo, že tohle není rychlá jednoodpolední záležitost, ale spíš dlouhá cesta do světa kouzel, která má co nabídnout i zkušenějším stavitelům. Cena tohoto setu je nastavena na 6099 Kč.
Erb bradavických kolejí
Další kousek z kouzelnického světa tentokrát míří spíš na fanoušky, kteří mají rádi symboliku Bradavic v jednom výrazném modelu. LEGO Harry Potter Hogwarts House Crest spojuje všechny čtyři koleje do jediné sběratelské dekorace, která si říká o místo na poličce.
Na první pohled jde o výrazný erb doplněný o zvířecí symboly Nebelvíru, Mrzimoru, Havraspáru a Zmijozelu, ale to hlavní se skrývá uvnitř. Každý z emblémů totiž ukrývá malou tajnou přihrádku, ve které se objevují ikonické předměty známé z filmů – od Nebelvírova meče až po Zmijozelův medailon.
Celý model stojí na podstavci s bradavickým mottem, takže výsledná podoba působí spíš jako vystavený artefakt než klasická stavebnice. Právě to z něj dělá kousek, který cílí nejen na hraní, ale i na sběratelský efekt.
Stavění pak doplňuje klasická podpora v aplikaci LEGO Builder, kde si můžete model otáčet ve 3D a postupně sledovat, jak jednotlivé části erbu vznikají. Celkem 545 dílků pak tvoří kompaktnější, ale stále dost výraznou stavebnici, která je ideální jako menší vstup do světa LEGO Harry Potter, nebo jako doplněk větší kolekce. Za cenu 1199 Kč určitě fajn volba.
Rostliny z hodiny bylinkářství v Bradavicích
Další zastávka v Bradavicích míří tentokrát do trochu méně „romantické“ části výuky – na hodinu bylinkářství. LEGO Harry Potter Herbology Class Plants totiž nepřináší jen klasické kouzlení, ale i pořádně živou (a místy dost hlasitou) trojici magických rostlin.
Dominantou celé stavebnice je samozřejmě mandragora, která přesně tak, jak ji známe z filmů, doslova „ožívá“ – třese se, otevírá ústa a působí, jako by každou chvíli spustila svůj pověstný křik. A upřímně, kdo by si tohle nechtěl doma vyzkoušet, ideálně s nasazenými klapkami na uši. Vedle ní ale nechybí ani zubatá pelargonie, která reaguje pohybem, a Mimbulus mimbletonia, která se při otáčení knoflíkem začne viditelně chvět. Celé to působí spíš jako malý interaktivní „skleník“ z Bradavic než klasická stavebnice na vystavení.
Právě tahle hravost je tady klíčová. Model si můžete různě upravovat, kombinovat detaily a vytvořit si vlastní verzi kouzelné učebny, která žije svým vlastním životem. Se 817 dílky jde o stavebnici, která už nabídne solidní porci stavění, ale zároveň zůstává dost hravá na to, aby si ji užili i mladší fanoušci světa Harryho Pottera. Cena tohoto setu je však nastavena relativně vysoko – konkrétně na 2399 Kč.
Norbert: Hagridovo dračí mládě
Další novinka z kouzelnického světa se tentokrát točí kolem jednoho z nejroztomilejších, ale zároveň nejnebezpečnějších tvorů z Bradavic. LEGO Harry Potter Norbert Hagrid’s Baby Dragon přináší vůbec první ztvárnění Hagridova dračího mláděte v měřítku, které si říká o vystavení i hraní.
Model zachycuje ikonický moment, kdy se Norbert teprve líhne z vejce, ale zároveň ho můžete přestavět i do podoby už vylíhnutého dráčka. Právě tahle variabilita dává stavebnici dvojí charakter – jednou je to scénka přímo z filmu, podruhé samostatný výstavní kousek do pokoje.
Dráček je navržený jako pohyblivý model, takže si můžete pohrát s polohováním hlavy, nohou i křídel a vytvořit si vlastní „živou“ verzi Norberta přesně podle nálady. Výsledkem je stavebnice, která funguje stejně dobře na hraní jako na poličce.
Celé to navíc krásně doplňuje známý moment z příběhu, kdy Hagridova fascinace draky přeroste v malý problém, který si fanoušci pamatují dodnes. Tady se ale místo chaosu řeší spíš kreativita a možnost si tenhle moment přehrát po svém. Se 482 dílky jde o spíš kompaktnější stavebnici, ale díky výraznému motivu draka působí na stole nebo v poličce mnohem větším dojmem, než by čísla napovídala. Cena je nastavena na 1199 Kč.
Kouzelnické obchody v Obrtlé ulici
Další zastávka v kouzelnickém světě míří do temnější části Příčné ulice, kde se magie rozhodně nehraje jen na dobro. LEGO Harry Potter Knockturn Alley Wizarding Shops totiž otevírá dveře do Obrtlé ulice, která je plná tajemných obchodů a artefaktů, co mají často dost pochybnou historii.
Hlavní roli tu hraje obchod Borgin & Burkes, kde nechybí ikonické předměty jako rozplývavá skříň nebo prokletý opálový náhrdelník. Celá scéna navíc ožívá díky detailům, jako je letaxová síť nebo ruka slávy, kterou fanoušci znají z Tajemné komnaty.
Vedle temnějšího obchodu se ale objevuje i kontrast v podobě Madam Potageové, kde se místo artefaktů řeší kotlíky a míchání lektvarů. Právě tenhle mix atmosfér dělá ze stavebnice něco víc než jen další část ulice – působí to jako živý kout kouzelnického světa.
Velkou výhodou je i možnost propojení s dalšími sety z Příčné ulice, takže si můžete postupně budovat celý komplex a rozšiřovat ho podle vlastních představ. A přesně tady LEGO ukazuje, že jednotlivé stavebnice nejsou jen izolované modely, ale součást většího celku. Nechybí ani 8 minifigurek, které dávají prostor pro hraní scén i vymýšlení vlastních příběhů, doplněné o sběratelský Patron v podobě psa k 25. výročí LEGO Harry Potter. Za cenu 2399 Kč určitě zajímavý set.
Svobodný skřítek Dobby
Dobby patří mezi nejoblíbenější postavy z Harryho Pottera a LEGO ho tentokrát nepojalo jen jako statickou figurku na vystavení. LEGO Harry Potter Dobby the House-Elf je pohyblivý model, který můžete nastavovat do různých póz – od sedu až po chůzi, takže působí mnohem živěji než klasické sošky.
Součástí jsou i drobné doplňky odkazující na známé filmové scény, jako je deník Toma Raddlea s ponožkou nebo lektvary, které fanoušci okamžitě poznají. K tomu se přidává možnost přestavby na Kráturu, takže set nabízí dvě různé podoby jedné postavy.
Se 379 dílky jde o menší stavebnici, ale hlavní roli tu nehraje velikost, spíš samotná postava a její silný příběhový odkaz. Cena 829 Kč pak dělá z tohoto setu opravdu dostupný kousek pro každého.
Knižní zarážka: Brumbálova pracovna
Tahle stavebnice patří mezi ty, které nejsou jen na hraní, ale i na chytré vystavení v knihovně. LEGO Harry Potter Dumbledore’s Office Book Nook totiž funguje jako knižní zarážka, takže na první pohled zapadne mezi knihy, ale po otevření se promění v detailní scénu z Brumbálovy pracovny.
Uvnitř se objevují ikonické prvky jako myslánka, Moudrý klobouk nebo Brumbálův stůl, které doplňuje i skrytá zásuvka s Nebelvírovým mečem. Celé to působí jako malý kouzelnický pokoj, který si můžete kdykoli „otevřít“ a vrátit se do známých filmových momentů.
Součástí jsou i minifigurky Harryho Pottera a Albuse Brumbála, doplněné o Fawkese a další sběratelské prvky, které ještě víc rozšiřují možnosti vystavení i hraní. A právě kombinace knihovny a scény z Bradavic dělá z tohohle setu něco trochu jiného než klasickou stavebnici. Se 1 182 dílky jde už o pořádně robustní model, který si řekne o čas i trpělivost, ale výsledkem je kousek, který dokáže fungovat zároveň jako dekorace i plnohodnotná scéna ze světa Harryho Pottera. Cena je nastavena na 2949 Kč.
Zapovězený les: Expecto Patronum
LEGO Harry Potter Zapovězený les: Expecto Patronum přináší moment, kdy Harry Potter přivolává Patrona, aby ochránil sebe i Siriuse Blacka před mozkomory.
Celá scéna je zasazená do Zapovězeného lesa, kde si můžete upravovat větve stromů a vytvářet tak vlastní verzi napjaté situace. Nechybí ani dvojice mozkomorů, proti kterým stojí Patron v podobě jelena – jeden z nejdůležitějších momentů celé série.
Součástí jsou i minifigurky Harryho a Siriuse Blacka, u kterých lze měnit výrazy obličeje, což ještě víc podtrhuje atmosféru celé scény. Právě tyhle drobné detaily dělají z modelu něco víc než jen statickou diorámu. Se 244 dílky jde o menší stavebnici, ale díky silnému filmovému momentu a výrazné hratelnosti má překvapivě velký dopad. Cena je příjemných 709 Kč.