Proč je GarageBand skrytým pokladem

GarageBand patří mezi aplikace, které řada uživatelů Applu roky přehlíží jen proto, že jsou „už v zařízení“. Nevypadá jako profesionální software, nezahlcuje technickými pojmy a nesnaží se po prvním spuštění tvářit jako nahrávací studio za statisíce. Přesto toho umí překvapivě hodně. Apple ho sám popisuje jako plně vybavené hudební studio na Macu, s knihovnou nástrojů, předvoleb pro kytaru a hlas, bubeníky, smyčkami, efekty, mixem i sdílením hotové hudby. Na iPhonu a iPadu pak funguje jako sada dotykových nástrojů a mobilní nahrávací studio, které můžete mít pořád u sebe.
Začít se dá bez hudební teorie i drahého vybavení
Největší síla GarageBandu je v tom, že nikoho netrestá za nezkušenost. Uživatel nemusí vědět, co je kompresor, jak se správně staví rytmická stopa nebo jak funguje syntezátor. Může si otevřít klávesy, kytaru, bicí nebo Live Loops a začít skládat první nápad čistě sluchem. Live Loops na iPhonu a iPadu umožňují spouštět hudební smyčky v mřížce a skládat z nich vlastní aranže, zatímco Apple Loops se umí přizpůsobit tempu i tónině projektu. To je pro začátečníka velmi příjemné, protože výsledek nepůsobí rozbitě jen proto, že si vybral jinou rychlost skladby.
Pod jednoduchým vzhledem je skutečný hudební editor
GarageBand není jen hudební hračka. Na Macu nabízí nahrávání stop, práci se smyčkami, efekty, mix i export hotové skladby. Funkce s názvem Smart Controls dovolují upravovat zvuk nástrojů bez nutnosti otevírat složité panely. U kytarových a basových zvukových stop lze pracovat se zesílením, tónem, refrénem, dozvukem nebo zkreslením, u bicích zase s kompresí, barvou zvuku a prostorem. GarageBand navíc nabízí funkce jako Amp Designer, Pedalboard a Bass Amp Designer, takže kytarista nebo baskytarista může zapojit nástroj a hrát přes virtuální aparáty a krabičky.
Bubeník, který zachrání skladbu
Jednou z nejpovedenějších funkcí je Drummer. Na Macu Apple nabízí 28 virtuálních bubeníků a tři perkusionisty v šesti žánrech, u iPhonu a iPadu lze do skladby přidat virtuálního bubeníka s realistickými prvky, kterému nastavíte styl a intenzitu hraní. Prakticky to znamená, že i jednoduchý nápad na klavír, kytaru nebo basu najednou dostane rytmickou kostru. Pro domácí nahrávání je to obrovská pomoc, protože bicí bývají pro začátečníky často nejtěžší částí skladby.
Zvuková knihovna není nouzové řešení
GarageBand má výhodu, kterou si člověk uvědomí až po zkušenosti s jinými hudebními nástroji. Nevyžaduje předplatné, neprodává základní funkce po částech a už v základu nabízí velmi obstojně použitelnou knihovnu zvuků. V iOS verzi lze přes Sound Library stahovat další Touch Instruments, smyčky, Producer Packs a Remix Sessions, u Macu Apple průběžně vydával i větší balíky smyček a bicích sad. Například aktualizace GarageBandu 10.4.8 přidala přes 480 Apple Loops a 18 bicích sad pro hip-hop a elektronickou produkci.
Pro podcast, demo nebo rychlou hudební skicu
GarageBand se často spojuje hlavně s hudbou, ale dobře poslouží i při nahrávání mluveného slova. Stačí mikrofon, jedna nebo více zvukových stop a základní úpravy hlasu. Pro podcast, komentář k videu nebo jednoduché demo kapely není nutné hned sahat po placeném softwaru. Uživatelé na Redditu často doporučují začít právě v GarageBandu a teprve později řešit, zda už jejich práce vyžaduje Logic Pro nebo jiný profesionální nástroj. Jeden z typických komentářů zní jednoduše: pokud si nejste jistí, že Logic potřebujete, začněte v GarageBandu a zjistěte, jestli vám nestačí.
Provázanost s Logic Pro
Velkou výhodou GarageBandu je návaznost na Logic Pro. Projekty z GarageBandu lze v Logicu otevřít podobně jako běžný projekt Logicu, přičemž Apple uvádí, že projekty z Macu, iPhonu nebo iPadu se v Logic Pro otevřou tak, jak jste je opustili. Pro začátečníka je to důležité. Nemusí se bát, že skladby vytvořené v GarageBandu jednou zahodí jen proto, že přejde na pokročilejší software.
Proč ho tolik lidí podceňuje
GarageBand trpí tím, že je zdarma a působí příliš dostupně. U drahého programu člověk automaticky čeká profesionalitu, u předinstalované aplikace spíš doplněk pro pobavení. V tomto případě tomu ale tak není. GarageBand samozřejmě nenahradí Logic Pro každému, kdo řeší pokročilý mix, mastering, velké projekty nebo profesionální práci s pluginy. Pro psaní skladeb, domácí nahrávání, podcasty, rychlé nápady a první kroky v produkci je ale mnohem schopnější, než napovídá jeho nenápadná ikona.
Skrytý poklad v pravém slova smyslu
GarageBand je skrytým pokladem hlavně proto, že po uživateli nepožaduje velká rozhodnutí ani finanční výdaje. Uživatel nemusí kupovat vybavení, studovat složitý software ani řešit předplatné. Stačí ho otevřít a začít. Kdo u něj zůstane déle než pár minut, postupně objeví smyčky, dotykové nástroje, virtuální bubeníky, kytarové aparáty, efekty, mix i možnost přejít do Logicu. Právě tahle kombinace jednoduchého vstupu a překvapivě hlubokých možností z něj dělá jednu z nejpodceňovanějších aplikací v ekosystému Applu.