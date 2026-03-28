Už žádný GarageBand: Nastavte si na iPhonu vlastní vyzvánění rovnou ze Souborů

Ještě před pár lety bylo nastavení vlastního vyzvánění na iPhonu poměrně zdlouhavé. Často se používal GarageBand nebo různé obcházející postupy přes počítač. Dnes je to ale mnohem jednodušší. Pokud máte krátký zvukový soubor, můžete ho nastavit jako vyzvánění prakticky během pár vteřin přímo v telefonu.
Stačí mít k dispozici soubor ve formátu MP3 nebo M4A, ideálně dlouhý maximálně 30 sekund. Může jít o úryvek písně, krátký zvuk, ale klidně i vlastní nahrávku. Funguje to například i u záznamů z aplikace Diktafon – takže pokud si třeba nahrajete vlastní melodii nebo hlášku, můžete ji použít jako vyzvánění.
Příjemně mě překvapilo, jak moc se celý proces zjednodušil. Dříve to byla jedna z těch věcí, které byly na iPhonu zbytečně komplikované. Konečně stačí pár klepnutí a máte vyzvánění, které nikdo jiný v okolí nemá.
Jak nastavit vlastní vyzvánění
- Otevřete aplikaci Soubory
- Najděte zvukový soubor MP3 nebo M4A (max. přibližně 30 sekund)
- Podržte soubor nebo klepněte na Sdílet
- Vyberte možnost Použít jako vyzvánění
- Zvuk se automaticky uloží do Nastavení → Zvuky a haptika
V této sekci pak můžete nové vyzvánění nastavit buď jako výchozí pro celý telefon, nebo ho přiřadit konkrétnímu kontaktu. Stejný postup funguje i u nahrávek z Diktafonu, takže pokud si rádi přizpůsobujete telefon podle sebe, je to jeden z nejrychlejších způsobů, jak iPhone udělat trochu osobnější.
Já teda vlastní vyzvánění nahrávám přes Finder, přetáhnu ho prostě do iPhonu a je tam. A upravuju to na správnou délku a formát ve Video Converter Platinum. AKorát by mohli zrušit to omezení na 30 sekund…
S .aac to funguje taky