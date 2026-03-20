Nejčastější chyby při nabíjení iPhonu, které ničí baterii

Komerční sdělení: Baterie v iPhonu je spotřební součástka, která se postupně opotřebovává. Mnoho uživatelů ale její životnost zkracuje zbytečně špatnými návyky při nabíjení.
Podívejme se na nejčastější chyby, které mohou výrazně ovlivnit kondici baterie.
1. Přehřívání telefonu při nabíjení
Jedním z největších nepřátel baterie je teplo. Pokud používáte iPhone při nabíjení například na slunci nebo při náročných aplikacích, baterie se zbytečně přehřívá a rychleji stárne.
2. Používání nekvalitních nabíječek
Levné a necertifikované nabíječky mohou způsobovat nestabilní nabíjení. To může mít dlouhodobý negativní vliv na kondici baterie. Doporučujeme proto využívat ověřené a certifikované nabíječky.
3. Nechávání telefonu v extrémních teplotách
Baterii škodí nejen horko, ale i mráz. Pokud necháte iPhone například v autě během léta nebo zimy, může to výrazně ovlivnit její životnost.
4. Dlouhodobé přehřívání při nabíjení přes noc
Nabíjení přes noc samo o sobě nevadí, ale pokud je telefon v nevhodném prostředí (například pod polštářem), může docházet k přehřívání.
Jak poznat, že už je baterie opotřebovaná
- rychlé vybíjení
- vypínání telefonu při vyšších procentech
- zpomalení systému
- nízká kondice baterie
Pokud se tyto problémy objeví, většinou už nepomůže změna návyků a je potřeba řešit výměnu baterie.
Vyplatí se baterii vyměnit?
Pokud je iPhone jinak funkční, výměna baterie je výrazně levnější než koupě nového zařízení. Navíc může výrazně zlepšit výdrž i výkon telefonu.
Kde si nechat vyměnit baterii iPhone
Výměna baterie patří mezi nejčastější servisní úkony a ve většině případů trvá přibližně 60 až 90 minut.
Správnou péčí můžete životnost baterie prodloužit, ale pokud už je opotřebovaná, výměna je nejjednodušší řešení.
