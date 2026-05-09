Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost

Easy Wake: Smart Alarms
Chytrý budík dokáže zásadně změnit způsob, jakým ráno vstáváte. Easy Wake využívá Apple Watch k analýze spánku a probudí vás v nejvhodnější chvíli až 30 minut před nastaveným časem, takže se cítíte přirozeně odpočatí. Pokud máte tendenci budík vypínat a spát dál, Challenge Wake vás donutí splnit krátký úkol, než ho umlčíte. Funkce Pulse Wake vás navíc ještě před probuzením jemně posune do lehčí fáze spánku. Nechybí ani přehledy spánku a možnost upravit každý alarm podle potřeby, včetně propojení s aplikací Domácnost. Výsledkem je klidnější a přirozenější start dne bez nepříjemného buzení.
Fotogalerie
KeyPad – Keyboard Translator
Překládat text v iPhonu už dávno neznamená přepínat mezi aplikacemi nebo kopírovat věty sem a tam. Klávesnice KeyPad funguje přímo tam, kde píšete, a překládá text v reálném čase, ať už jste ve Zprávách, Mailu, Safari nebo třeba WhatsAppu. Využívá nativní překladové nástroje Applu přímo v zařízení, takže vše probíhá offline a bez odesílání dat na servery. Stačí psát ve svém jazyce, nad klávesnicí se okamžitě zobrazuje překlad a jedním klepnutím ho vložíte do textu. Výhodou je nejen rychlost, ale i soukromí, žádná data neopouštějí telefon a historie posledních překladů zůstává uložená lokálně. Klávesnice přitom kopíruje vzhled i chování té systémové, takže není potřeba si zvykat na nové rozložení. V praxi jde o nenápadný, ale velmi efektivní nástroj pro komunikaci v cizím jazyce, ať už při cestování, práci nebo běžném psaní.
Fotogalerie #2
Longshot – ScreenShot Stitcher
Pořízení dlouhého snímku obrazovky už nemusí znamenat ruční skládání několika screenshotů dohromady. Aplikace Longshot zvládne celý proces automaticky a bez složitých kroků. Stačí projít obsah, který chcete zachytit, ať už jde o konverzaci, webovou stránku nebo poznámky, a aplikace jednotlivé snímky rozpozná a plynule spojí do jednoho dlouhého obrázku ve vysokém rozlišení. Výsledkem je přehledný celek bez viditelných přechodů, který můžete ihned uložit nebo sdílet. Funguje to jak při záznamu obrazovky, tak i při klasickém pořizování překrývajících se screenshotů, které Longshot následně sám poskládá. Hodí se to všude tam, kde potřebujete zachytit delší obsah v jednom souboru bez zbytečné práce navíc.
Fotogalerie #3
Catchyt
Než na něco zapomenete, stačí to rychle „odložit“ na jedno místo, kde se vám to neztratí. Catchyt funguje jako jednoduchá digitální schránka pro všechno, co vám během dne proběhne hlavou, od úkolů přes nápady až po věci, které zatím nemají jasný termín. Nestaví na složitých seznamech ani strukturách, ale jen na třech základních částech. Agenda zobrazuje aktuální události z kalendáře v reálném čase, Captured slouží pro rychlé uložení čehokoliv, co nechcete ztratit, ať už jde o text, odkaz nebo obrázek, a On Hold drží věci, které nemají pevné místo v čase, ale nechcete na ně zapomenout. Vše je navržené tak, abyste nemuseli přepínat mezi několika aplikacemi a řešit, kam co patří. Catchyt sází na jednoduchost, která dává smysl v běžném provozu, a nabízí jednorázový nákup bez reklam a předplatného.