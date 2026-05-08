Naučte se v Připomínkách na iPhonu používat oddíly v seznamech! Zásadně vám usnadní život

iPhone
A. Amaya Tomanová
Aplikace Připomínky v iOS se v posledních letech docela proměnila. Z jednoduchého seznamu úkolů se postupně stal nástroj, ve kterém lze plánovat projekty, sdílet úkoly nebo pracovat s chytrými seznamy. Jedna z funkcí, která mi při organizaci úkolů skutečně pomáhá, jsou oddíly v seznamech.

Pokud používáte iOS 17 nebo novější, můžete si jeden seznam rozdělit na několik tematických částí. Díky tomu nemusíte mít desítky drobných seznamů – stačí jeden a uvnitř si ho logicky strukturovat.

Jak vytvořit nový oddíl

Postup je velmi jednoduchý a zvládnete ho během pár sekund:

  • Otevřete aplikaci Připomínky.
  • Vstupte do seznamu, který chcete rozdělit.
  • Klepněte na ikonu tří teček v kroužku v pravém horním rohu.
  • Z nabídky vyberte Nový oddíl.
  • Oddíl pojmenujte a potvrďte.

Poté už jen přidáváte připomínky přímo do konkrétní části seznamu. Jednotlivé úkoly lze mezi oddíly také jednoduše přesouvat přetažením.

K čemu se oddíly opravdu hodí

Oddíly se hodí hlavně u seznamů, které používáte dlouhodobě. Typickým příkladem může být nákupní seznam. Místo jednoho dlouhého seznamu položek si můžete vytvořit oddíly třeba „zelenina“, „pečivo“, „drogerie“ nebo „mražené potraviny“. Když pak stojíte v obchodě, procházíte seznam mnohem rychleji.

Já osobně oddíly používám také u pracovních seznamů. V jednom seznamu mám třeba části „články k napsání“, „rozpracované“ a „hotovo“. Připomínky pak jen přesunu do jiné sekce a okamžitě vidím, v jaké fázi práce jsou.

Přehled bez zbytečných seznamů

Oddíly jsou drobné vylepšení, které ale řeší jeden praktický problém: chaos v dlouhých seznamech. Místo toho, abyste vytvářeli nový seznam pro každou maličkost, můžete mít jeden a uvnitř si ho rozdělit podle toho, jak vám to vyhovuje. Pokud Připomínky používáte jen jako rychlý zápisník úkolů, možná jste si této možnosti ani nevšimli. Jakmile ale začnete pracovat s delšími seznamy, oddíly dokážou udělat pořádek během pár vteřin.

