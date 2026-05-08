Naučte se v Připomínkách na iPhonu používat oddíly v seznamech! Zásadně vám usnadní život

Aplikace Připomínky v iOS se v posledních letech docela proměnila. Z jednoduchého seznamu úkolů se postupně stal nástroj, ve kterém lze plánovat projekty, sdílet úkoly nebo pracovat s chytrými seznamy. Jedna z funkcí, která mi při organizaci úkolů skutečně pomáhá, jsou oddíly v seznamech.
Pokud používáte iOS 17 nebo novější, můžete si jeden seznam rozdělit na několik tematických částí. Díky tomu nemusíte mít desítky drobných seznamů – stačí jeden a uvnitř si ho logicky strukturovat.
Jak vytvořit nový oddíl
Postup je velmi jednoduchý a zvládnete ho během pár sekund:
- Otevřete aplikaci Připomínky.
- Vstupte do seznamu, který chcete rozdělit.
- Klepněte na ikonu tří teček v kroužku v pravém horním rohu.
- Z nabídky vyberte Nový oddíl.
- Oddíl pojmenujte a potvrďte.
Poté už jen přidáváte připomínky přímo do konkrétní části seznamu. Jednotlivé úkoly lze mezi oddíly také jednoduše přesouvat přetažením.
Fotogalerie
K čemu se oddíly opravdu hodí
Oddíly se hodí hlavně u seznamů, které používáte dlouhodobě. Typickým příkladem může být nákupní seznam. Místo jednoho dlouhého seznamu položek si můžete vytvořit oddíly třeba „zelenina“, „pečivo“, „drogerie“ nebo „mražené potraviny“. Když pak stojíte v obchodě, procházíte seznam mnohem rychleji.
Já osobně oddíly používám také u pracovních seznamů. V jednom seznamu mám třeba části „články k napsání“, „rozpracované“ a „hotovo“. Připomínky pak jen přesunu do jiné sekce a okamžitě vidím, v jaké fázi práce jsou.
Přehled bez zbytečných seznamů
Oddíly jsou drobné vylepšení, které ale řeší jeden praktický problém: chaos v dlouhých seznamech. Místo toho, abyste vytvářeli nový seznam pro každou maličkost, můžete mít jeden a uvnitř si ho rozdělit podle toho, jak vám to vyhovuje. Pokud Připomínky používáte jen jako rychlý zápisník úkolů, možná jste si této možnosti ani nevšimli. Jakmile ale začnete pracovat s delšími seznamy, oddíly dokážou udělat pořádek během pár vteřin.