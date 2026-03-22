Jak v Apple Připomínkách využívat šablony krok za krokem

Aplikaci Připomínky jsem dřív brala jako rychlý zápisník. Napsat „ vyrazit k doktorovi“, nastavit čas a hotovo. Jenže postupně jsem zjistila, že v ní jde pracovat mnohem systematičtěji. Zlom (dobře, slovo „zlom“ berte s velkou rezervou, žádné andělské chóry se nekonaly) přišel ve chvíli, kdy jsem začala používat šablony.
Pokud máte úkoly, které se opakují ve stejné podobě, šablony jsou přesně to, co dává smysl. Nejde jen o opakování každý týden. Jde o to, že si jednou nastavíte strukturu úkolu tak, jak vám vyhovuje, a pak ji už jen vyvoláte.
Kdy jsou šablony užitečné?
Moje základní šablona pro článek vypadá například takto:
– Ověřit zdroje (doplnit konkrétní odkazy)
– Napsat koncept článku
– Doplnit mezititulky a strukturu
– Zkontrolovat fakta a čísla
– Upravit jazyk a zjednodušit složité pasáže
– Přidat interní odkazy
– Finální kontrola před publikací
Každý bod si během práce odškrtávám. Je to jednoduché, ale překvapivě účinné. Nemusím přemýšlet, jestli jsem na něco zapomněla. Systém mě vede. A přesně tato šablona se dá zkopírovat a následně mírně upravit pro odlišné typy článků.
Jak šablonu vytvořit
Vytvořím novou připomínku, přidám všechny podúkoly jako checklist, případně nastavím termín nebo upozornění. Poté klepnu na tři tečky v pravém horním rohu a zvolím „Uložit jako šablonu“. Pojmenuji ji například „Novinkový článek“ a mám hotovo.
Když pak začínám nový text, vyberu při vytváření připomínky možnost „Použít šablonu“ a systém mi vytvoří kopii se všemi body. Stačí přepsat název na konkrétní téma a můžu začít pracovat.
Jedna šablona, různé typy textů
Základní body mám víceméně stejné, ale podle potřeby jsem si vytvořila i varianty. Například šablonu pro víkendové články, kde přidávám bod „Zvýšit rozsah“, „Přidat vlastní fotografie a screenshoty“ nebo „Ověřit aktuálnost informace“. U návodů zase mívám bod „Zkontrolovat postup krok za krokem na zařízení“.
Neměním pokaždé celý proces. Jen vyberu správnou šablonu podle typu práce.
Nejde o to, že by Připomínky byly nějaký profesionální projektový nástroj. Jde o to, že máte v kapse jednoduchý, ale konzistentní systém. A konzistence je při pravidelné práci klíčová. Od chvíle, kdy používám šablony jako kontrolní seznam, se mi nestává, že bych zapomněla doplnit důležitý detail nebo přeskočila finální kontrolu. A to je u publikovaných textů přesně ten rozdíl, který je vidět.