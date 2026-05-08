iPhone 17 Pro v praxi: Lepší chlazení nestačí na vše, jedna věc ho stále výrazně zahřívá

Jednou z hlavních novinek iPhonů 17 Pro, které Apple představil loni na podzim coby své nové vlajkové telefony, je bezesporu přepracovaný systém vnitřního chlazení. Ten nově spoléhá na parní komoru, která by měla lépe pracovat s odpadním teplem a díky tomu zajistit, že se telefon jako takový pomaleji zahřívá. To sice mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, protože iPhone 17 Pro používám od prvního dne prodejů a oproti iPhone 16 Pro je na tom z hlediska zahřívání nebo chcete-li přehřívání rozhodně lépe, nicméně objektivně musím říci, že má minimálně v jednom směru stále velké limity.
Zatímco s náročnými aplikacemi spuštěnými po delší dobu, hrami či třeba navigací v autě si alespoň dle mých zkušeností dokáže iPhone 17 Pro poradit lépe, jelikož jej tyto věci začnou zahřívat pomaleji a troufnu si říci, že ani v maximu nedosahuje teplota takové úrovně jako tomu bylo u iPhone 16 Pro, když člověk delší dobu fotí či natáčí, dokáže iPhone 17 Pro zahřát poměrně rychle opravdu dost.
Když však říkám delší dobu, myslím tím opravdu delší dobu. Já si toho všímám třeba v případě, kdy poměrně intenzivně fotím na půlhodinové lekci plavání pro miminka dceru s manželkou v bazénu. Jinými slovy, pokud sem tam cvaknete pár fotek a pak zase telefon odložíte do kapsy, ze které jej za pár minut vytáhnete pro pár dalších fotek a takto vše zopakujete v průběhu hodin, se zahříváním se pravděpodobně nesetkáte. Když ale nafotíte více fotek po sobě, telefon se zejména kvůli AI doladění vašich snímků lidově řečeno „zapotí“, což se projeví právě na jeho teplotě.
A popravdě, nejen na té. Ruku v ruce s vyšší teplotou jde totiž i vyšší spotřeba baterie, což však objektivně není problém jen poslední generace iPhonů, ale i všech předešlých. Jak extrémně náročné focení jako takové pro telefon je si ostatně sám ověřuji prakticky každý podzim, kdy nové iPhony testuji a přestože u nich Apple rok co rok slibuje lepší výdrž baterie, po pár desítkách minut prvních fototestů není problém srazit baterii klidně o 20 % prostě jen tím, že fotíte a natáčíte.
Jestli si tedy něco od budoucích modelů iPhone přeji, pak mimo jiné to, aby se Applu povedlo vyladit fotoaparát a celkově proces focení tak, aby byl energeticky co možná nejméně náročný, jelikož by se i díky tomu telefon dostal z hlediska výdrže a zahřívání na vyšší úroveň. Myslím si však, že se toho dřív nebo později určitě dočkáme například díky výkonnějším čipům řady A s pokročilejšími Neural Engine zajišťujícími AI funkce. Právě optimalizace těchto věcí tak může ve výsledku Apple produkty posunout výrazněji, než si člověk možná dokáže „na první dobrou“ vůbec uvědomit.