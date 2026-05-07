Zde je důvod, proč Apple odkládá představení iPhone 18

Zpoždění očekávaného základního iPhonu 18 je chytrou tržní strategií. Známý leaker Fixed Focus Digital tvrdí, že Apple model záměrně odložil, aby prodloužil prodejní okno iPhonu 17 a snížil tak celkové výrobní náklady.
Sázka na stávající generaci
Hlavním důvodem k tomuto razantnímu kroku byl údajně globální nedostatek v dodavatelském řetězci. Prodloužením životnosti iPhonu 17 chce Apple upevnit svůj podíl v hlavní cenové kategorii a vytvořit silnější pozici proti androidí konkurenci. Apple proto značně navyšuje výrobu, aby zajistil dostatečné dodávky pro blížící se obří čínský nákupní svátek Double 11, který pochopitelně i Apple se zájmem vyhlíží.
Ústupky ve výbavě
Tento odklad má navíc komerčně zamaskovat hardwarové ústupky. Očekávaný základní iPhone 18 totiž dorazí s horším displejem i slabším čipem, jehož název bude pravděpodobně upraven, aby byl nižší výkon skryt. Testování tohoto modelu navíc probíhá v červnu souběžně s levnějším iPhonem 18e. A oba telefony podle úniků dokonce mají vzájemně zaměnitelné součástky, což dokazuje jejich technické sblížení.
Potvrzuje se tak strategie rozděleného vydání, kterou predikoval analytik Ming-Chi Kuo či známý deník Nikkei. Prémiové modely iPhone 18 Pro, 18 Pro Max a skládací iPhone Ultra zažijí premiéru letos na podzim. Základní iPhone 18, 18e a druhá generace iPhonu Air dorazí na pulty až na jaře 2027.
Tato vynucená strategie dává z hlediska optimalizace nákladů rozum. Myslím ale, že pro natěšené fanoušky půjde nepochybně o obrovské zklamání. Je docela smutné sledovat, jak Apple zcela vědomě hardwarově degraduje svůj standardní telefon jen proto, aby maximalizoval zisky z loňské generace. Trochu se obávám, aby iPhone 18 nebyl v očích zákazníků „novým iPhonem 14“.