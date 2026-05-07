Samsung má i díky Applu poprvé v historii hodnotu 1 bilion dolarů

J. Jiří Filip
Samsung zažívá mimořádně silné období. Jihokorejský gigant totiž vůbec poprvé v historii překonal tržní hodnotu 1 bilion dolarů, čímž se po TSMC stal teprve druhou asijskou technologickou firmou, které se to podařilo. Akcie společnosti navíc během jediného dne vyskočily o více než 14 %, a to hlavně díky extrémně silným výsledkům polovodičové divize.

Právě čipy jsou teď pro Samsung obrovským motorem růstu. Firma totiž výrazně překonala očekávání analytiků, když její polovodičová divize vykázala provozní zisk kolem 36 miliard dolarů namísto očekávaných 24 miliard. Velkou roli v tom hraje obrovská poptávka po paměťových čipech pro AI servery a datacentra, která žene celý segment vzhůru.

Zajímavé je ale i to, že se Samsung stále hlasitěji skloňuje ve spojení s Applem. Jen před pár dny se totiž objevily informace, podle kterých Apple jedná se Samsungem a Intelem o možné výrobě části budoucích čipů pro své produkty. Důvod je poměrně jednoduchý – TSMC nestíhá. Tim Cook během posledního hovoru s investory přiznal, že dodávky iPhonů 17 byly omezené právě kvůli nedostatku čipů A19 a A19 Pro vyráběných TSMC.

Samsung tak může být jedním z největších vítězů celé situace. Firma už nyní otevřeně říká, že chce ve druhé polovině roku 2026 získat významné zakázky na výrobu vlajkových mobilních čipů a intenzivně pracuje na 1,4nm i 2nm výrobním procesu. A právě 2nm technologie je extrémně důležitá i pro Apple, protože se očekává, že právě iPhone 18 by mohl být prvním iPhonem postaveným na této nové generaci výroby.

Celá situace tak začíná být pro Apple poměrně citlivá. Firma je sice s tržní hodnotou přes 4 biliony dolarů stále úplně jinde než Samsung, ale závislost na jediném výrobci čipů začíná být čím dál větší problém. A pokud Samsung skutečně dokáže nabídnout konkurenceschopnou výrobu, mohl by se po letech z role „jen“ dodavatele displejů a pamětí posunout i do mnohem strategičtější pozice.

Paradoxní přitom je, že zatímco čipová divize Samsungu roste raketovým tempem, mobilní část firmy podobné nadšení nezažívá. Výrobce totiž stále víc tlačí rostoucí ceny materiálů i komponent a konkurence v segmentu smartphonů zůstává extrémně tvrdá. Přesto je ale vidět, že právě polovodiče jsou dnes pro Samsung tím, co mu otevírá cestu mezi absolutní technologickou elitu.

