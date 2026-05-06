Konec jedné éry? Čipy pro budoucí Apple produkty má vyrábět Intel či Samsung

Apple začíná opatrně našlapovat kolem jedné z nejcitlivějších částí svého byznysu. Podle informací Bloomberg totiž zvažuje, že by do budoucna částečně omezil svou závislost na TSMC a zapojil do výroby čipů i další hráče. Ve hře jsou přitom jména, která dávají smysl, ale zároveň vyvolávají spoustu otazníků, konkrétně Intel a Samsung Electronics.
Zatím je ale potřeba držet se při zemi. Jednání mají být teprve v rané fázi, bez konkrétních objednávek nebo závazků. Apple si podle všeho jen „mapuje terén“, což vzhledem k tomu, jak zásadní roli hrají jeho čipy v iPhonech, Macích i dalších zařízeních, vlastně nepřekvapí. Už více než dekádu totiž spoléhá prakticky výhradně na TSMC, které pro něj vyrábí pokročilé procesory na nejmodernějších výrobních procesech.
A právě tady je kámen úrazu. Ani Intel, ani Samsung zatím nedokážou nabídnout takovou kombinaci škálovatelnosti a spolehlivosti, která z TSMC udělala absolutního lídra v oboru. Apple tak stojí před poměrně složitým rozhodováním. Na jedné straně je snaha diverzifikovat dodavatelský řetězec a snížit rizika, na té druhé jistota, kterou mu TSMC dlouhodobě poskytuje.
Celé téma navíc nabírá na důležitosti i kvůli poslednímu vývoji na trhu. Obrovská poptávka po čipech, kterou žene především boom kolem AI, začíná narážet na limity výrobních kapacit. A právě to je moment, kdy si i Apple uvědomuje, že spoléhat na jednoho partnera nemusí být do budoucna ideální.
Do hry vstupuje i geopolitika. Závislost na výrobě na Tchaj-wanu je čím dál citlivější téma a přesun části produkce jinam by Applu pomohl rozložit riziko. Zvlášť v případě spolupráce s Intelem by navíc šlo o krok, který by zapadal do širší snahy posilovat výrobu přímo v USA.
Na nějaké závěry je ale zatím brzy. Apple si podle dostupných informací stále není jistý, zda by dokázal u jiných výrobců dosáhnout stejné kvality jako u TSMC. A klidně se tak může stát, že z celé věci nakonec nic nebude. I tak ale platí, že už jen samotné úvahy o změně ukazují, jak moc se svět čipů v posledních letech proměňuje.