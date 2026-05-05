Harman/Kardon opět posouvá domácí audio na novou úroveň: Představuje Luna 2 a novinky Aura Studio a Soundsticks nyní i s Wi-Fi

Harman/Kardon navazuje na úspěch svých nejikoničtějších reproduktorů, Aura Studio a Soundsticks. Nedávno představené modely páté generace, Aura Studio 5 a SoundSticks 5, jsou nyní dostupné i ve Wi-Fi verzích, díky čemuž je přehrávání obsahu jednodušší a kvalitnější. Překvapením je zároveň představení druhé generace oblíbeného přenosného reproduktoru Harman/Kardon Luna 2, který přichází v novém, nyní podsvíceném těle.
Harman/Kardon Luna 2: Stylový společník na každý den
- Nový Bluetooth reproduktor Luna 2 je kompaktní a navržený pro moderní životní styl doma i na cestách.
- Čistý a vyvážený zvuk díky preciznímu akustickému ladění a technologii AI Sound Boost. Nechybí podpora mobilní aplikace ani propojení přes Auracast.
- Elegantní design s hliníkovými detaily, příjemným textilním povrchem a ambientním podsvícením.
- Nejde jen o domácí reproduktor, jak je u Harman/Kardon zvykem. Díky odolnosti IP67 je vhodný i pro venkovní použití.
Harman/Kardon Luna 2 pořídíte za 4 390 Kč na harmanshop.cz nebo na stránkách autorizovaných prodejců ve barvách Black, Mint a Sand.
Harman/Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi: Ikonický design, nyní ještě inteligentnější
- Aura Studio 5 si zachovává svůj nezaměnitelný transparentní design, ale v nové Wi-Fi verzi přináší ještě více možností, kvalitnější streamování a stabilnější konektivitu.
- 360° zvuk, který rovnoměrně zaplní celý prostor, a vylepšené světelné efekty synchronizované s hudbou se dokonale hodí do každé domácnosti.
- Nechybí podpora Apple AirPlay, Chromecast a Spotify Connect přes mobilní aplikaci.
Harman/Kardon Aura Studio 5 WI-FI pořídíte za 9 390 Kč na harmanshop.cz nebo na stránkách autorizovaných prodejců v barvě Black.
Harman/Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi: Legendární systém v moderní podobě
- I ikonické SoundSticks, které se zapsaly do historie designu, přicházejí v rámci páté generace s Wi-Fi verzí. Nechybí podpora AirPlay, Chromecast, Spotify Connect a TIDAL Connect.
- Tyto 2.1 stereo reproduktory lze díky HDMI ARC snadno připojit k TV nebo k PC. Představují tak univerzální systém se subwooferem vhodný do interiéru při práci i relaxaci.
- Synchronizace více reproduktorů přes Auracast a ambientní podsvícení zajišťují intenzivnější zážitek.
Harman/Kardon Soundsticks 5 pořídíte za 9 390 Kč na harmanshop.cz nebo na stránkách autorizovaných prodejců v barvě White.
Harman/Kardon tak přináší ucelené portfolio řešení pro každý styl poslechu, nejen doma, jak je u značky zvykem. Od přenosného reproduktoru na cesty až po designové domácí audio systémy. Novinky v podobě Wi-Fi verzí Aura Studio 5 a SoundSticks 5 spolu s modelem Luna 2 potvrzují důraz značky na kombinaci špičkového zvuku, moderních technologií a ikonického designu.