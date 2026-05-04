MacBook Neo je naprostý hit! Apple jej nestíhá vyrábět a dodací doba roste

Zdá se, že Apple si s novým MacBook Neo ukousl možná větší sousto, než původně čekal. Už duben totiž ukázal, že skladové zásoby mizí prakticky před očima, a květen začíná úplně stejně. Minimálně na oficiálním Apple Online Store má totiž dostupnost stále k ideálu hodně daleko.
Pokud si dnes MacBook Neo objednáte přes oficiální Apple Store, připravte se na čekání klidně až do druhé poloviny měsíce. Aktuální odhady doručení po celém světě se totiž pohybují mezi 21. a 29. květnem a co je možná ještě zajímavější, postupně se dál posouvají. Jinými slovy, Apple poptávku stále nestíhá pokrývat. Leckoho pak může zarazit i fakt, že jsou takto špatně dostupné jak všechny barevné varianty, tak i ty úložné. Příplatek za vyšší verzi a Touch ID tedy evidentně není překážkou.
Nejspolehlivější cestou, jak se k novému MacBooku Neo dostat, je tak v současnosti jeho koupě u autorizovaných prodejců v čele s Mobil Pohotovost, kteří jej mají skladem bez větších problémů a navíc se úplně nezdá, že by jim skladové zásoby nějak zásadně docházely. Na druhou stranu ale určitě nemá smysl příliš otálet, protože jak ukazuje Apple Online Store, vyprodání daného stroje může být ve výsledku otázkou pár dní.
Přitom se není čemu divit. MacBook Neo odstartoval na začátku března a prakticky okamžitě se vyprodal. Podle šéfa Applu Tim Cook šlo dokonce o nejúspěšnější start z pohledu nových zákazníků v historii Macu. Zájem je prý „mimo všechny očekávání“, což se teď naplno promítá právě do dostupnosti. Jestli se situace v následujících týdnech uklidní, je zatím ve hvězdách. Aktuálně to ale spíš vypadá, že MacBook Neo zůstane nedostatkovým zbožím ještě nějakou dobu. Pokud tedy na něj máte zálusk, vyplatí se neotálet.