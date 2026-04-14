Mac Neo? Apple možná stojí před dalším hitem, který může zásadně rozšířit svět macOS

Když Apple před pár týdny světu ukázal svůj doposud nejlevnější notebook ve formě MacBooku Neo s cenovkou 599 dolarů/16 990 Kč v základu, setkal se převážně s nadšenými reakcemi. Někteří uživatelé sice poukazovali na ústupky, ke kterým se Apple musel u počítače kvůli nízké ceně uchýlit, jak se však nyní ukazuje, ty se absolutně na jeho prodejnosti nepodepisují. MacBook Neo je totiž v USA prodejní hit a ani ve zbytku světa si nevede podle dostupných informací vůbec špatně, ale naopak táhne prodeje Maců k novému čtvrtletnímu rekordu. Skoro se tak až chce začít přemýšlet nad tím, zda úspěch laptopového Nea nedá v budoucnu vzniknout jeho desktopové verzi.
Mac Neo coby levná verze Macu mini by ve své podstatě dávala taktéž velký smysl a to klidně i v případě, že by vlastně šlo „jen“ o krabičku osazenou nikoliv čipem řady M, ale opět čipem A18 Pro (potažmo samozřejmě jeho novějším ekvivalentem vzhledem k termínu představení) a 8GB operační paměti. Kdyby se totiž Apple dokázal u podobné konfigurace opět dostat cenově zhruba na polovinu toho, kde začíná nyní nejlevnější Mac mini, který v základu stojí dnes 16 990 Kč, stejně jako to skoro zvládl u MacBooku Neo v porovnání s MacBookem Air za 29 990 Kč, znamenalo by to další extrémní zpřístupnění jablečného světa uživatelům.
Samozřejmě je třeba myslet na to, že Mac Neo by byl dost jiným zařízením než MacBook Neo a že k jeho používání by bylo třeba pořídit ještě klávesnici, myš a monitor. Na druhou stranu však k Macu už dnes připojíte bez problému víceméně vše alespoň trochu moderní, takže by se o závratnou investici navíc jednat nemuselo, pokud by uživatel nechtěl. Případně by samozřejmě mohl k počítači připojit periferie, které používal ke svému starému stroji, díky čemuž by ve výsledku ušetřil.
Jasně, výkonnostně by se o žádného „trhače asfaltu“ rozhodně nejednalo, ale ruku na srdce, to by cílem tohoto stroje absolutně nebylo, stejně jako tomu není u MacBooku Neo. Výkonnostně však Neo jako takový na běžnou kancelářskou práci naprosto bohatě stačí, díky čemuž by si tak mohl případně i Mac Neo najít využití na mnoha místech počínaje studentskými pokoji, pokračujíc přes domácnosti běžných, nenáročných uživatelů a konče klidně recepcemi hotelů, školami a tak podobně (i když zde by dával smysl spíš iMac Neo).
Podtrženo, sečteno – místo na další levný Mac tu určitě ještě je a pokud se jej Apple rozhodne využít, může to znamenat opravdu zásadní navýšení uživatelské základny macOS, který doposud trochu trpěla cenovkou Maců jako takových. A to by v době, kdy se iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods a další Apple produkty hřejí na vrcholu popularity, ve výsledku mohlo Applu zajistit opravdu královské příjmy jednak díky nové chuti uživatelů budovat si robustnější hardwarový ekosystém a jednak (nebo spíš zejména) díky službám typu iCloud, Apple Music a tak podobně, které jsou už nyní pro Apple zlatý důl. Budoucnost Maců tedy může být právě díky úspěchu MacBooku Neo extrémně zajímavá a já věřím, že si Apple tuto hozenou rukavici utéci nenechá, ale naopak jí zvedne.