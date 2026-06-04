iPhone Ultra by mohl těžit ze 16 let vývoje unikátního materiálu!

Spekulace kolem prvního skládacího iPhonu nabírají na síle a nová zpráva přináší další střípek do mozaiky. Podle nejnovějších úniků by totiž Apple mohl pro klíčovou součást zařízení – pant – využít materiál Liquidmetal, na jehož vývoji a využití pracuje už více než šestnáct let.
Pokud se informace potvrdí, mohlo by jít o jednu z nejdůležitějších technologií, která pomůže Applu vyřešit dlouhodobý problém skládacích telefonů: odolnost a životnost pantu.
Další zdroj potvrzuje použití Liquidmetalu
O možnosti nasazení Liquidmetalu do konstrukce skládacího iPhonu hovořil už v březnu 2025 známý analytik Ming-Chi Kuo. Ten tehdy uvedl, že Apple plánuje využít tento materiál pro klíčové části zařízení, zejména právě pro mechanismus pantu. Nyní podobné informace přináší také leaker známý jako Fixed Focus Digital na sociální síti Weibo. Podle jeho tvrzení už byly prototypy odeslány operátorům k testování, což by mohlo naznačovat pokročilou fázi vývoje. Přestože je důvěryhodnost tohoto zdroje spíše průměrná a podobné spekulace se objevily už několikrát, zpráva zapadá do dosavadních informací o chystaném zařízení.
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Materiál, který Apple objevil už v roce 2010
Příběh Liquidmetalu v souvislosti s Applem začal už před šestnácti lety. V roce 2010 uzavřela společnost exkluzivní smlouvu s firmou Liquidmetal Technologies, díky níž získala výhradní práva na využití této technologie v oblasti elektronických zařízení. Samotný materiál vznikl na půdě California Institute of Technology a jeho vlastnosti z něj činí mimořádně zajímavou alternativu ke klasickým kovům. Podle dostupných informací nabízí více než dvojnásobnou pevnost oproti titanu, vysokou odolnost proti korozi a zároveň značnou pružnost. Po deformaci se dokáže vrátit do původního tvaru, což je vlastnost, která může být pro skládací mechanismy zásadní. Právě proto se Liquidmetal už v minulosti používal například u výklopných telefonů nebo sportovního vybavení, jako jsou tenisové rakety.
Apple technologii zatím téměř nevyužil
Zajímavostí je, že navzdory dlouholetému výzkumu Apple Liquidmetal ve svých produktech prakticky nenasadil. Jedinou známou součástkou vyrobenou z tohoto materiálu byla kovová jehla pro vysunutí SIM karty, která byla součástí balení starších iPhonů. To však neznamená, že by firma technologii opustila. Naopak. V průběhu let Apple podal řadu patentů souvisejících s využitím Liquidmetalu a společně s firmou Liquidmetal Technologies získal například patent na výrobu produktů vrstvením materiálu.
Pokud se nyní tato technologie skutečně objeví ve skládacím iPhonu, mohlo by jít o první velké komerční využití výsledků vývoje, který probíhá déle než dekádu a půl.
Mohl by Apple změnit celý trh?
Další známý leaker, Digital Chat Station, letos v květnu uvedl, že řešení pantu připravované Applem by se mohlo stát novým průmyslovým standardem. Takové tvrzení je samozřejmě třeba brát s rezervou. Skládací telefony vyrábí řada společností už několik let a konkurence v této oblasti je velmi silná. Pokud by se však Applu podařilo výrazně zvýšit životnost pantu a současně omezit vznik ohybu na displeji, mohl by skutečně nabídnout řešení, které by ostatní výrobci začali napodobovat.
Do očekávaného představení skládacího iPhonu sice ještě zbývá nějaký čas, ale jedna věc je stále zřejmější. Apple nechce vstoupit do segmentu skládacích telefonů jen proto, aby dohnal konkurenci. Zdá se, že čeká na okamžik, kdy bude mít k dispozici technologii, která mu umožní nabídnout vlastní a výrazně odlišné řešení. Liquidmetal by mohl být jedním z klíčových dílků této skládačky.