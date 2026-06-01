Unikla první „potvrzená“ barva iPhone Ultra! Takto má vypadat první skládací telefon od Apple

Do představení prvního skládacího iPhone zbývá ještě několik měsíců, internetem už nyní kolují první fotografie toho, jak by mohl vypadat. A co je možná ještě zajímavější, uniknout měla i jedna z barevných variant, ve které Apple svou dlouho očekávanou novinku nabídne.
O snímek se postaral známý leaker Ice Universe, který jej zveřejnil na čínské sociální síti Weibo. Podle jeho informací zachycuje skládací iPhone Ultra v bílé barvě. Nejde sice o finální kus určený do obchodů, ale pravděpodobně o výrobní maketu, která vznikla na základě podkladů dodavatelského řetězce. Zajímavé je, že další známý leaker vystupující pod přezdívkou Instant Digital následně uvedl, že právě bílá je zatím jedinou „potvrzenou“ barvou, se kterou Apple pro svůj první skládací telefon počítá.
Druhá varianta zůstává zahalena tajemstvím. Podle zákulisních informací by však mohlo jít o tmavě modrý odstín inspirovaný barvou Deep Blue z iPhonů 17 Pro. Pokud se tak skutečně stane, Apple zřejmě vsadí na velmi konzervativní barevnou nabídku. To ostatně potvrzuje i Mark Gurman z Bloombergu. Podle jeho zdrojů se Apple chce u svého nejdražšího telefonu držet spíše elegantních a tradičních odstínů. Zapomenout bychom tak měli na výrazné oranžové, zelené nebo jiné experimentální barvy. Ve hře mají být především bílé, stříbrné, šedé a tmavé varianty.
Důvod je přitom poměrně jednoduchý. Výroba skládacího iPhonu má být mimořádně složitá a Apple údajně očekává relativně omezené dodávky minimálně během prvních měsíců prodeje. Každá další barevná varianta by tak znamenala vyšší náklady i komplikovanější logistiku.
Raný koncept iPhone Ultra
První skládací iPhone, který se podle většiny zdrojů bude jmenovat iPhone Ultra, má dorazit letos v září po boku iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max. Spekuluje se o ceně přesahující hranici 2000 dolarů, což z něj udělá vůbec nejdražší iPhone v historii. Ať už nakonec dorazí v bílé, modré nebo jiné barvě, jedno je jisté už nyní. Apple se chystá vstoupit do segmentu skládacích telefonů způsobem, který bude sledovat celý technologický svět.