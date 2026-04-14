iPhone Ultra má vyřešit to, co ostatní pořád nezvládají

Již delší dobu se proslýchá, že společnost Apple chystá svůj skládací iPhone. Ten by podle některých teorií měl nést název iPhone Ultra. Poslední zprávy naznačují, že by se nemělo jednat jen o další z experimentů „do portfolia“. Cupertinská společnost se údajně u chystaného modelu zaměřila hned na dva problémy, které skládací smartphony trápí od začátku.
Když se dnes podíváte na skládací telefony od konkurence, jedna věc vás udeří do očí hned. V místě ohybu je viditelná rýha. U některých modelů ji při běžném používání skoro nevnímáte, u jiných na ni narazíte pokaždé, když přejedete prstem přes střed displeje.
Displej bez rušivého ohybu
Právě tento nedostatek si Apple klade za cíl vyřešit. Analytik Mark Gurman uvedl, že se firmě podařilo zmíněnou rýhu výrazně redukovat. Z pochopitelných důvodů úplně nezmizí, podle všeho by ale měla být rozhodně méně nápadná, než už zbytku skládacích smartphonů, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Analytik Ming Chi-Kuo je v tomto směru ještě optimističtější a uvádí, že ohyb by měl být u iPhonu Ultra dokonce téměř neviditelný.
Realita bude pravděpodobně někde mezi. Apple podle všeho používá technologii, která rýhu zmenší, ale zatím ji nedokáže odstranit úplně. I tak by šlo o velký posun, protože právě tenhle detail často rozhoduje o tom, jestli lidé skládací telefon vezmou na milost.
Odolnost jako hlavní lákadlo
Druhý problém je ještě důležitější. Skládací telefony sice vypadají atraktivně, ale dlouhodobá výdrž zatím není jejich silná stránka. Pant, ohebný displej a jemnější konstrukce jsou místa, kde se zařízení může časem opotřebovat. Nedávné úniky naznačují, že se Apple u iPhonu Ultra zaměřil na to, aby telefon působil pevněji a vydržel každodenní používání bez obav. Cílem není jen dobrý první dojem, ale jistota, že zařízení bude fungovat stejně i po měsících používání.
Jaký bude mít iPhone Ultra vzhled?
Pokud se informace potvrdí, nepůjde o véčkový model. iPhone Ultra se má otevírat jako kniha. Konkrétně se mluví o vnitřním displeji s úhlopříčkou kolem 7,7″ a vnějším displeji zhruba 5,3″. K tomu by se měla připojit dvojice zadních fotoaparátů, jedna přední kamera a návrat Touch ID v zapínacím tlačítku místo Face ID. V zavřeném stavu by měl iPhone Ultra tedy fungovat jako klasický iPhone, zatímco po otevření by měl nabídnout větší plochu pro práci, sledování multimediální obsahu nebo hraní her. Větší vnitřní displej zároveň otevírá více možností pro multitasking.
Nechce se mi vracet do pravěku k TouchID… I na iPadu mě to štve a příští můj iPad bude pokud možno s FaceID.