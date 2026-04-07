Applu unikl název pro jeho první ohebný iPhone!

Zdá se, že kolem prvního skládacího iPhonu začíná být čím dál víc živo a možná i o něco zajímavěji, než jsme čekali. Pokud jste si totiž mysleli, že Apple automaticky sáhne po označení „Fold“, které se v posledních měsících tak nějak vžilo, možná budete překvapeni.
Podle poměrně spolehlivého čínského leakera vystupujícího jako Digital Chat Station totiž Apple zvažuje pro svůj první ohebný iPhone jméno iPhone Ultra, což dává vlastně docela smysl. Apple totiž už dnes označení Ultra používá u svých nejprémiovějších produktů, ať už jde o Apple Watch Ultra, výkonné čipy řady M nebo třeba nedávno představený CarPlay Ultra. Pokud by tedy chtěl dát jasně najevo, že skládací iPhone bude stát úplně na vrcholu nabídky, lepší nálepku by hledal jen těžko.
Zajímavé navíc je, že Apple by tím mohl udávat trend i ostatním. Podle stejného zdroje totiž někteří čínští výrobci zvažují, že by své budoucí skládací modely také označili jako „Ultra“, i když pravděpodobně s o něco příznivější cenovkou. Ta má v případě Applu totiž podle aktuálních odhadů atakovat hranici 2000 až 2500 dolarů, což z něj bez debat udělá jeden z nejdražších iPhonů vůbec.
Co se týče výbavy, zatím se šeptá o konstrukci ve stylu knihy, tedy podobně jako u Galaxy Z Fold. V zavřeném stavu by měl nabídnout displej s úhlopříčkou zhruba 5,3 až 5,5“, po otevření pak panel o velikosti přibližně 7,8“. Samozřejmostí má být přední kamera použitelná v obou režimech a na zádech pak dvojice fotoaparátů.
Představení se podle většiny úniků očekává ještě letos, konkrétně někdy mezi zářím a prosincem. Zda se Apple skutečně vydá cestou označení Ultra, ale zůstává otázkou. Přestože má Digital Chat Station na kontě řadu přesných úniků, oficiální potvrzení zatím chybí. A jak už to u Applu bývá, finální rozhodnutí může přijít klidně na poslední chvíli.