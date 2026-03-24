Tajemství prvního ohebného iPhone odhaleno! Apple vsadí na speciální sklo, které má výrazně skrýt ohyb displeje

O představení prvního ohebného iPhone se sice hovoří už dlouhé roky, za které jsme slyšeli již mnoho termínů představení, tentokrát se však skutečně zdá, že se velké odhalení na podzim blíží. A co víc, nebude se jednat „jen“ o další z řady nezajímavých „skládaček“, ale o zařízení, které bude v lecčem unikátní. Poté, co jsme nedávno slyšeli zajímavé informace o plánech Applu vytvořit hybridní OS, který bude mít prvky iOS a iPadOS, se totiž nyní dozvídáme i o tom, jak přesně bude řešeno okolí pantu coby nejkritičtější místo celého zařízení.
Podle známého leakera Digital Chat Station zde má Apple vsadit na poměrně netradiční konstrukci displeje, která by mohla viditelný pant coby jeden z největších problémů dnešních skládacích telefonů vyřešit. Konkrétně zdroje leakera mluví o použití dvou vrstev ultratenkého skla, mezi nimiž bude samotný displej „uzavřený“. Jinými slovy, displej nebude přímo vystaven mechanickému namáhání od pantu, ale bude od něj částečně oddělen, což je zásadní rozdíl oproti většině současných skládacích zařízení.
Ta totiž spoléhají na jednu vrstvu ultra tenkého skla, která musí zvládat jak ochranu panelu, tak i neustálé ohýbání. Výsledkem je kompromis, který se dříve či později projeví právě ve formě viditelného přehybu. Apple se to ale podle všeho snaží obejít tím, že mechanické napětí rozloží do více vrstev, čímž by měl být ohyb nejen méně výrazný, ale zároveň by se měla zlepšit i dlouhodobá odolnost.
Náznaků bylo již mnoho
Nejde přitom o první náznaky toho, že Apple experimentuje s pokročilejšími typy skla. Už dříve se totiž objevily informace o testování flexibilního skla s proměnlivou tloušťkou, kdy je materiál v místě ohybu tenčí a ve zbytku naopak silnější. Nejnovější zprávy však naznačují, že Apple nakonec vsadil na ještě komplexnější řešení v podobě „sendvičové“ konstrukce, která by mohla být jedním z klíčových prvků celého zařízení. Zde je nicméně třeba dodat, že i když se dříve objevily spekulace o tom, že skládací iPhone bude zcela bez viditelného ohybu, novější úniky už tato očekávání mírní. Realističtější scénář tak počítá spíš s tím, že ohyb bude výrazně méně patrný než u konkurence, ale úplně nezmizí.
Pokud jde o samotný telefon, očekává se klasická „knižní“ konstrukce á la Samsung Galaxy Z Fold s vnějším displejem o velikosti zhruba 5,3 až 5,5“ a vnitřním panelem kolem 7,8“. Velkou roli by pak měl hrát i pant z tekutého kovu, který má pomoci nejen s odolností, ale právě i s minimalizací přehybu. Za unikátní telefon si však Apple nechá i pořádně zaplatit. Podle aktuálních odhadů by se totiž měla cenovka novinky pohybovat někde mezi 2000 a 2500 dolary, což by z tohoto modelu udělalo vůbec nejdražší iPhone v historii. Pokud se ale bude jednat o zařízení, které bude dávat z uživatelského hlediska opravdový smysl, protože zkombinuje to nejlepší z iPhonů a iPadů, osobně si jej i přes vysokou cenu pořídím. A co vy?