Apple spustil v Česku jednu z hlavních funkcí AirPods Pro 2 a 3!

Čekání českých uživatelů na jednu z nejužitečnějších funkcí AirPods Pro posledních let je konečně u konce! Apple totiž dnes v tichosti spustil v Česku, Itálii a Rumunsku podporu AirPods Pro coby sluchadel, díky čemuž tak mají jablečná sluchátka v těchto zemích konečně schopnost pomoci uživatelům s vadami sluchu. S trochou nadsázky se nicméně skoro až chce říci, že s tak děje „pět minut po dvanácté“, jelikož ve valné většině světa již tato funkce k dispozici je a to už opravdu dlouho.
Režim sluchadel, respektive pak Sluchovou asistenci, jak Apple funkci v nastavení označuje, podporují AirPods Pro 2 a 3 s tím, že ze sluchátek dělá tato vychytávka dostupnou alternativu ke klasickým naslouchátkům (sluchadlům), a to bez nutnosti řešit složité zdravotnické řešení. AirPods konkrétně dokážou aktivně upravovat okolní zvuky i hlasy tak, aby pomohla uživatelům s mírnou až střední ztrátou sluchu lépe vnímat dění kolem sebe a to bez závislosti na iPhone. Zajímavé přitom je, že vše stojí na personalizovaném sluchovém profilu, který si vytvoříte po absolvování jednoduchého testu sluchu, díky čemuž se následně optimalizuje nejen běžná komunikace, ale i hudba, videa nebo telefonní hovory.
Aby bylo funkci možné využívat, je třeba mít sluchátka spárovaná s iOS či iPadOS 26, v jejichž systému se vše nastavuje. Děje se tak konkrétně přímo v nastavení AirPods poté, co je připojíte k zařízení s tím, že jak celý proces vypadá, se můžete podívat v galerii níže.
Ze strany Applu se tak jedná bezesporu o vítanou novinku, na kterou (nejen) tuzemští uživatelé čekali jako na smilování. Bohužel, ačkoliv jsme se i my snažili několikrát Apple oslovit ohledně termínu spuštění, nikdy jsme se konkrétní odpovědi nedočkali, byť se v kuloárech šuškalo, že se vše zaseklo u státních schvalovacích orgánů. Ať už je ale pravda jakákoliv, čekání je u konce a uživatelé, kteří mají se sluchem problémy, se tak mohou na Apple produkty spolehnout opět o něco víc.