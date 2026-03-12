Ohebný iPhone může stát víc než Mac Studio. Únik odhalil kapacity i orientační ceny

O prvním ohebném iPhonu se v posledních měsících mluví čím dál častěji a nyní se objevily další velmi zajímavé informace. Podle známého leakera Instant Digital, který vystupuje na čínské síti Weibo, by totiž měl iPhone Fold dorazit ve třech kapacitních variantách podobně jako dnešní Pro iPhony. Cena však tak úplně nepotěší, jelikož je ve všech konfiguracích vyšší, než kolik si Apple účtuje za nejslabší Mac Studio. Ten jen pro představu začíná v USA na 1999 dolarech.
Leaker Instant Digital se v minulosti trefil nesčetněkrát svými předpovědmi přímo do černého a právě proto je třeba brát jeho informace doceal vážně. Konkrétně tentokrát mluví o těchto verzích:
- 256 GB – zhruba 2 320 dolarů
- 512 GB – zhruba 2 610 dolarů
- 1 TB – zhruba 2 900 dolarů
Je však potřeba zdůraznit, že jde o přepočet z čínských jüanů podle aktuálního kurzu. Finální ceny tak mohou vypadat trochu jinak, nicméně už teď je jasné, že půjde o vůbec nejdražší iPhone v historii.
Pro srovnání, současný iPhone 17 Pro Apple nabízí právě ve variantách 256 GB, 512 GB a 1 TB, zatímco iPhone 17 Pro Max má navíc ještě 2TB konfiguraci. I ta ale stojí „jen“ 1999 dolarů, takže skládací model by mohl být klidně téměř dvojnásobně drahý. Jak se pak zachová česká cena můžeme zatím samozřejmě jen hádat, protože i ta se odvíjí od kurzu dolaru vůči koruně. A například když nedávno ukázal Apple nový MacBook Air M5, zatímco v USA zdražil základ na 1099 dolarů, v Česku zachoval cenu 29 990 Kč.
V případě ohebného iPhonu se nicméně sluší říci, že s nízkou cenou u něj rozhodně počítat nelze. Už dříve se totiž spekulovalo o tom, že základní cena iPhone Fold by se mohla pohybovat někde mezi 1800 a 2500 dolary. Nový únik tak vlastně s předstihem potvrzuje, že Apple možná zamíří spíše k horní hranici tohoto rozpětí.
Fotogalerie
Je sice pravda, že nás od představení novinky dělí ještě dobrého půl roku, nicméně jak jsem už psal výše, Instant Digital má za sebou několik poměrně přesných předpovědí. V minulosti například správně upozornil na žlutou variantu iPhone 14, matné zadní sklo u iPhone 15 a iPhone 15 Plus, ale také na základní 256GB úložiště u iPhone 17 Pro či jeho vylepšený teleobjektiv. Pokud tedy předpovídá přesnou budoucnost i tentokrát, bude iPhone Fold opravdu luxusní záležitostí pro technologické nadšence, jako tomu je třeba u Vision Pro. Tak či tak, Apple by měl svůj první skládací iPhone představit letos v září, takže na oficiální potvrzení už možná nebudeme čekat příliš dlouho.