Od plastelínové klasiky po filmové pecky: 5 skvělých tipů na HBO Max, které si o víkendu nenechte ujít

Seznam
Wallace a Gromit: Prokletí Králíkodlaka
Roztržitý vynálezce Wallace a jeho věrný psí společník Gromit – úžasná dvojka z Oskarem oceněných plastelínových kraťasů tvůrce Slepičího úletu Nicka Parka – poprvé vstupuje na filmové plátno v celovečerní dobrodružné komedii. V městečku zuří zeleninová horečka, blíží se totiž každoroční Obří zeleninová soutěž. Každý se chce nejen zúčastnit, ale především vyhrát, proto všichni hojně využívají služeb Wallace a Gromita, kteří vlastní vynález na účinné hubení všech myslitelných škůdců.
Bez dvojčete
Nečekané přátelství Romana a Dennise vzniká ve skupině pro ty, kteří přišli o své dvojče.
Duse
Kariéra Eleonory Duse končí. V době mezi 1. světovou válkou a nástupem fašismu se však vrací na scénu.
Viktor Frankenstein
Frankenstein a Igor chtějí dosáhnout nesmrtelnosti, ale jejich experimenty mají děsivé následky.
Bob Dylan: Úplně neznámý
New York, 1961. Mladý Bob Dylan přijíždí s kytarou, proráží mezi legendy a jeho cesta vrcholí odvážným vystoupením, které otřese světem.