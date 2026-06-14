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Od plastelínové klasiky po filmové pecky: 5 skvělých tipů na HBO Max, které si o víkendu nenechte ujít

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A. TomanováAmaya Tomanová
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Wallace a Gromit: Prokletí Králíkodlaka

Roztržitý vynálezce Wallace a jeho věrný psí společník Gromit – úžasná dvojka z Oskarem oceněných plastelínových kraťasů tvůrce Slepičího úletu Nicka Parka – poprvé vstupuje na filmové plátno v celovečerní dobrodružné komedii. V městečku zuří zeleninová horečka, blíží se totiž každoroční Obří zeleninová soutěž. Každý se chce nejen zúčastnit, ale především vyhrát, proto všichni hojně využívají služeb Wallace a Gromita, kteří vlastní vynález na účinné hubení všech myslitelných škůdců.

Bez dvojčete

Nečekané přátelství Romana a Dennise vzniká ve skupině pro ty, kteří přišli o své dvojče.

Duse

Kariéra Eleonory Duse končí. V době mezi 1. světovou válkou a nástupem fašismu se však vrací na scénu.

Viktor Frankenstein

Frankenstein a Igor chtějí dosáhnout nesmrtelnosti, ale jejich experimenty mají děsivé následky.

Bob Dylan: Úplně neznámý

New York, 1961. Mladý Bob Dylan přijíždí s kytarou, proráží mezi legendy a jeho cesta vrcholí odvážným vystoupením, které otřese světem.

 

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