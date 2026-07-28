Apple přepsal historii. Jako teprve druhá firma světa překonal hodnotu 5 bilionů dolarů

Dnes ráno jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Applu chybí k historickému milníku už jen několik procent. Dnes je to realita. Akcie společnosti během dnešního obchodování vystoupaly natolik, že Apple vůbec poprvé překonal hranici tržní hodnoty 5 bilionů dolarů. Stal se tak teprve druhou veřejně obchodovanou společností v historii, které se to podařilo.
Historického milníku Apple dosáhl poté, co cena jeho akcií krátce vystoupala až na 342,89 dolaru, což firmě zajistilo tržní kapitalizaci přes 5,03 bilionu dolarů. Později sice akcie část zisků odevzdaly, na významu dnešního rekordu to ale nic nemění. Hranice pěti bilionů dolarů byla překonána vůbec poprvé.
Za raketovým růstem stojí hned několik faktorů. Investoři pozitivně reagují na stabilní prodeje iPhonů, růst příjmů z digitálních služeb a také na to, že Apple na rozdíl od některých konkurentů neutratil stovky miliard dolarů za budování vlastní AI infrastruktury. Zatímco jiné technologické firmy čelí otázkám ohledně návratnosti těchto investic, Apple si drží konzervativnější strategii, která se zatím Wall Street zamlouvá.
K růstu přispělo i několik nedávných kroků společnosti. Apple představil nový leasingový program zařízení ve spolupráci se společností Klarna, díky kterému mohou zákazníci pořizovat iPhony, Macy nebo iPady formou měsíčních plateb podobně jako předplatné streamovacích služeb. Analytici navíc očekávají silné čtvrtletní výsledky, které Apple zveřejní už v nejbližších dnech.
Překonání hranice pěti bilionů dolarů je dalším důkazem mimořádné síly Applu. Firma už byla první na světě, která překonala tržní hodnotu jednoho, dvou, tří i čtyř bilionů dolarů. Nyní si připisuje další rekord a potvrzuje, že i téměř padesát let po svém založení zůstává jednou z nejvlivnějších technologických společností planety.