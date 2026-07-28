Apple rozšiřuje AppleCare One. Pojištění proti krádeži nově ochrání i Apple Watch a iPady

Apple pokračuje v rozšiřování své služby AppleCare One. Poté, co ji loni spustil ve Spojených státech, nyní míří také do Velké Británie. Spolu s tím přichází i jedna velmi příjemná novinka – pojištění proti krádeži a ztrátě už nebude vyhrazeno pouze iPhonům, ale nově se rozšíří také na iPady a Apple Watch.
AppleCare One je předplatné, které umožňuje chránit až tři zařízení v rámci jediné měsíční platby. Ve Velké Británii vyjde na 16,99 liber měsíčně, přičemž za každé další zařízení si Apple účtuje 4,99 libry měsíčně navíc. Oproti sjednávání samostatného AppleCare+ pro každý produkt tak může jít o citelnou úsporu, zvlášť pokud vlastníte více zařízení z ekosystému Applu.
Velkou novinkou je rozšíření programu AppleCare+ with Theft and Loss. Zatímco dosud bylo pojištění proti krádeži a ztrátě dostupné pouze pro iPhone, nově jej mohou využít i majitelé iPadů a Apple Watch. To znamená, že při odcizení nebo ztrátě zařízení nebude uživatel odkázán jen na standardní záruku nebo krytí náhodného poškození.
Apple navíc celý přechod maximálně zjednodušil. Pokud už na některém zařízení AppleCare+ máte, lze jej převést do AppleCare One a nevyužitou část původního předplatného Apple automaticky vrátí. Při výměně zařízení prostřednictvím programu Trade In se pak ochrana automaticky přenese na nový produkt, takže není potřeba nic složitě nastavovat.
Zatím není jasné, kdy se AppleCare One rozšíří do dalších evropských zemí včetně Česka. Apple ale už několik měsíců podniká kroky k jeho postupnému zavádění i mimo USA, takže je pravděpodobné, že se této služby časem dočkají i další trhy. Pokud se tak stane, půjde pro uživatele s více Apple zařízeními o jednu z nejzajímavějších novinek v oblasti poprodejní podpory za poslední roky.