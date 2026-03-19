AppleCare One míří do Evropy!

Zdá se, že Evropa je pro Apple konečně zajímavá natolik, že zde co nevidět rozjede svou další službu, jenž je v současnosti dostupná jen v USA. Řeč je konkrétně o AppleCare One, tedy předplatném, které umožňuje pokrýt více zařízení najednou, před nejrůznějšími „problémy“. Ochrannou známku AppleCare One si totiž kalifornský gigant právě dnes registroval u Evropského úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO), což naznačuje, že bychom se na území Evropské unie této novinky mohli co nevidět dočkat. Je tu však jeden zásadní háček – služba bude pravděpodobně stejně jako klasické AppleCare+ nabízená primárně tam, kde má Apple zastoupení skrze Apple Store. Česká republika tak pravděpodobně opět ostrouhá, byť jistotu budeme samozřejmě mít až po uvedení,
V USA AppleCare One startoval v červenci 2025 s cenou od 19,99 USD měsíčně a pokrývá až tři zařízení najednou, přičemž další produkty lze přidat za 5,99 USD měsíčně. Nabízí všechny výhody klasického AppleCare+, tedy neomezené opravy při nehodách, prioritní podporu a krytí baterie, ale s několika zajímavými bonusy. Jedním z nich je možnost kdykoliv přidávat či odstraňovat zařízení, a to i u produktů starých až čtyři roky, pokud jsou v dobrém stavu, což je velký posun oproti standardní lhůtě 60 dnů pro pořízení AppleCare+. Pokud přitom zařízení předáte Applu při výměně, plán se automaticky přenese na nový produkt.
AppleCare One navíc poprvé přineslo krytí proti krádeži a ztrátě pro iPad a Apple Watch, zatímco dříve bylo dostupné jen u iPhonu. Apple zároveň upozorňuje, že cena předplatného je jednotná bez ohledu na to, která zařízení jsou přihlášena. Podle propočtů společnosti může zákazník, který kryje iPhone, iPad a Apple Watch, ušetřit až 11 USD měsíčně oproti pořízení samostatných plánů AppleCare+. Zda stejné úspory budou platit i v Evropě, je zatím otázka.
Samotná registrace u EUIPO navíc samozřejmě neznamená, že je spuštění v EU okamžité, ale Apple obvykle podobné známky registruje těsně před tím, než službu skutečně rozšíří. Nechme se tedy překvapit, jaký osud bude celá tato zápletka nakonec mít. V redakci přitom doufáme, že třeba tento krok přinese do České republiky alespoň klasické AppleCare+, které je třeba v Polsku, kde fyzický Apple Store chybí, taktéž dostupné.