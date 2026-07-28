Apple představil nový způsob placení za iPhone. Funguje skoro jako předplatné Netflixu

Předpoklady se naplnily. Apple totiž před malou chvílí oficiálně spustil nový program Apple Upgrade, který zásadně mění způsob, jakým si budou zákazníci pořizovat jeho zařízení. Místo jednorázové koupě nebo klasických splátek nabídne model připomínající předplatné služeb typu Netflix. Uživatel tedy bude každý měsíc platit pevnou částku a po uplynutí stanovené doby se rozhodne, zda si zařízení ponechá, vymění za novější model, nebo jej jednoduše vrátí.
Novinka vznikla ve spolupráci se společností Klarna a v první fázi je dostupná ve Spojených státech. Program se navíc netýká jen iPhonů, ale také většiny iPadů, Maců a Apple Watch. Zatímco u iPhonů a hodinek trvá leasing 24 měsíců, u iPadů a Maců je doba prodloužena na 36 měsíců. Po celou dobu zákazník platí měsíční splátku podobně, jako je dnes zvyklý platit za streamovací služby nebo hudební předplatné. Na rozdíl od dosavadního iPhone Upgrade Programu však nový systém automaticky nezahrnuje službu AppleCare+. Apple zároveň ukončil přijímání nových zákazníků do původního programu, který Apple Upgrade postupně nahradí. Stávající uživatelé mohou ve starém programu zatím pokračovat.
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Apple chce novým modelem především snížit vstupní náklady na pořízení dražších zařízení. Místo vysoké jednorázové investice zaplatí zákazník nižší měsíční částku a po skončení smlouvy si bude moci vybrat, zda přejde na novou generaci produktu. Přístup tak připomíná spíše leasing automobilu než klasický nákup elektroniky. Program zatím není dostupný mimo USA a Apple neprozradil, kdy nebo zda jej rozšíří na další trhy. Pokud se ale osvědčí, může jít o jednu z největších změn v prodeji hardwaru za poslední roky. Namísto toho, aby si lidé iPhone koupili, si jej budou moci v podstatě dlouhodobě „předplácet“ podobně, jako si dnes předplácejí Netflix, Spotify nebo Apple TV+.