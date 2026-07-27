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iOS 27 vydání: Kdy vyjde veřejná verze nového operačního systému pro iPhone?

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Kdy vyjde iOS 27? Přesné datum Apple zatím tají, pokud se ale potvrdí dosavadní informace o zářijové keynote, lze termín vydání nové verze systému odhadnout s poměrně vysokou přesností. Apple totiž už řadu let dodržuje prakticky stejný harmonogram a vše nasvědčuje tomu, že ani letos nebude dělat výjimku.

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Kdy Apple vydá veřejnou verzi iOS 27

Pokud budeme předpokládat, že dřívější zprávy reportéra Marka Gurmana o představení iPhone 18 Pro v úterý 8. nebo středu 9. září jsou pravdivé, pak je matematika vydání iOS 27 pro veřejnost relativně jednoduchá. Apple totiž zpravidla ještě tentýž týden spouští předobjednávky novinek, které následně zamíří nadcházející týden v pátek do prodeje. Ještě před startem prodejů pak Apple vydává novou verzi OS, jelikož nové iPhony dorazí právě s ní „v základu“. Děje se tak zpravidla hned v pondělí, maximálně úterý. To by letos znamenalo, že:

  • Představení iPhone 18 Pro (Max) a Ultra – úterý 8. či středa 9. září
  • Start předobjednávek novinek – pátek 11. září
  • Vydání veřejné verze iOS 27 – pondělí 14. či úterý 15. září
  • Start prodejů novinek – pátek 18. září

Jinými slovy, od vydání veřejné verze iOS 27 nás dělí pravděpodobně zhruba měsíc a půl. Pokud se ale systému nemůžete dočkat už teď, máte možnost si jej vyzkoušet ať už skrze vývojářské, nebo veřejné beta testování. Návod na to, jak nainstalovat iOS 27 Public Beta naleznete na našem magazínu přímo zde.

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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