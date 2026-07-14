Public Beta vs. Developer Beta iOS 27 a dalších OS Applu: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Apple před malou chvílí uvolnil vůbec první veřejné bety svých nových operačních systémů, které představil před zhruba měsícem na konferenci WWDC. iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 Golden Gate i další novinky si tak mohou vůbec poprvé vyzkoušet i běžní uživatelé zapojení do veřejného beta programu. Vývojářské bety jsou sice k dispozici už od června, až nyní ale Apple otevřel testování skutečně všem zájemcům. Pokud navíc tápete v tom, jaký je rozdíl mezi vývojářskou a veřejnou betou, v následujících řádcích vám jej stručně vysvětlíme.
Instalace je dnes otázkou několika minut
V minulosti byla instalace vývojářských bet výrazně složitější. Přístup k nim měli pouze uživatelé s placeným vývojářským účtem, kteří navíc museli do zařízení instalovat speciální konfigurační profil. Před několika lety ale Apple celý proces zásadně zjednodušil. Důvod byl prostý – vývojářské bety se stejně rychle šířily internetem a instalovali si je i běžní uživatelé. Apple proto přešel na jednodušší a oficiální řešení. Dnes stačí přihlásit své Apple ID na webu Apple Developer a zařízení se automaticky autorizuje pro instalaci vývojářských bet. Žádné profily už není potřeba stahovat ani instalovat.
Stejně jednoduše fungují i veřejné bety. Stačí navštívit stránku beta.apple.com, přihlásit se svým Apple ID a následně v nastavení zařízení zvolit veřejný beta program. Ani zde už není potřeba řešit žádné profily nebo složité nastavování. Apple oba způsoby testování v posledních letech maximálně sjednotil a celý proces výrazně usnadnil.
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Developer Beta vs. Public Beta
A v čem se tedy obě varianty liší? Vývojářské bety jsou primárně určeny pro vývojáře aplikací, kteří potřebují své aplikace přizpůsobit novým verzím systémů. První vývojářské bety proto často obsahují větší množství chyb a nejsou vhodné pro každodenní používání. Veřejné bety Apple vydává až ve chvíli, kdy jsou systémy podstatně lépe odladěné a stabilnější.
Právě proto přichází Public Beta vždy s určitým odstupem po prvních Developer Betách. Letos Apple veřejné bety uvolnil až ve chvíli, kdy jsou k dispozici už čtvrté vývojářské bety, což znamená, že mají za sebou několik kol oprav a optimalizací.
Ve výsledku se ale obě verze od sebe nijak dramaticky neliší. V obou případech můžete hlásit nalezené chyby, kdykoliv se z beta programu odhlásit a po vydání finálních verzí přejít bez problémů na ostré systémy. Poslední beta navíc bývá zpravidla téměř totožná s finální verzí, která následně dorazí všem uživatelům.
Pokud si tedy chcete iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS Golden Gate a další novinky vyzkoušet s předstihem, veřejné bety jsou nyní k dispozici. Stále je ale potřeba myslet na to, že jde o nefinální software, který může obsahovat chyby nebo způsobovat nestabilitu. Z tohoto důvodu doporučujeme instalovat bety ideálně na sekundární zařízení, nikoliv na svůj hlavní iPhone, iPad nebo Mac.