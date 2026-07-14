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Apple vybaví zaměstnance Apple Storů iPhony 16. Výrazně tak zlepší bezkontaktní placení

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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V roce 2022 začal Apple zavádět na iPhonu funkci Tap to Pay. Tento systém umožňuje majitelům malých podniků a dalším obchodníkům přijímat bezkontaktní platby přímo na iPhonu bez nutnosti vlastnit jakýkoliv další hardwarový platební terminál. Zákazníkům pro zaplacení stačí jednoduše přiložit svůj iPhone, Apple Watch, kreditní či debetní kartu nebo jinou bezkontaktní platební metodu k iPhonu prodávajícího. Samotná platba je následně bezpečně dokončena pomocí technologie NFC, podobně jako u klasického Apple Pay.

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iPhone 16 LsA 12 iPhone 16 LsA 12
iPhone 16 LsA 13 iPhone 16 LsA 13
iPhone 16 LsA 14 iPhone 16 LsA 14
iPhone 16 LsA 15 iPhone 16 LsA 15
iPhone 16 LsA 16 iPhone 16 LsA 16
iPhone 16 LsA 17 iPhone 16 LsA 17
iPhone 16 LsA 18 iPhone 16 LsA 18
iPhone 16 LsA 19 iPhone 16 LsA 19
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iPhone 16 LsA 21 iPhone 16 LsA 21
iPhone 16 LsA 22 iPhone 16 LsA 22
iPhone 16 LsA 23 iPhone 16 LsA 23
iPhone 16 LsA 24 iPhone 16 LsA 24
iPhone 16 LsA 25 iPhone 16 LsA 25
iPhone 16 LsA 26 iPhone 16 LsA 26
iPhone 16 LsA 27 iPhone 16 LsA 27
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Někteří zaměstnanci maloobchodních prodejen Apple již dříve obdrželi iPhony 14, díky kterým mohli zákazníci v obchodech přes Tap to Pay běžně platit. Společnost v rámci tohoto přechodu postupně vyřazuje své starší Bluetooth čtečky kreditních karet a nyní plánuje jít ještě o krok dále. Jak dnes uvedl Mark Gurman z agentury Bloomberg, Apple začne většímu počtu zaměstnanců rozdávat novější iPhony 16, aby používání této funkce přímo v obchodech ještě více rozšířil.

Systém Tap to Pay na starším iPhonu 14 totiž může být občas nespolehlivý, a to zejména při platbách kovovými kartami, jako jsou American Express Platinum nebo Chase Sapphire Reserve. Apple však testováním zjistil, že iPhone 16 zvládá tento úkol mnohem lépe a zcela tak minimalizuje potřebu, aby zaměstnanci obchodů museli u sebe nosit speciální terminály. Celou technologii navíc brzy posune kupředu i připravovaný operační systém iOS 27, který na základech Tap to Pay nabídne zbrusu novou funkci s názvem Tap to Share.

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Diskuze
iPhone 16

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