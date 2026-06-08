iOS 27 oficiální kompatibilita

iOS 27 oficiální kompaitibilita je venku. Apple totiž před malou chvílí tento systém odhalil a spolu s ním i prozradil, na jaké modely iPhone půjde nainstalovat. A poměrně překvapivě byl z hlediska podpory opravdu velkorysý. iOS 27 totiž nainstalujete na všechny modely, na kterých běží i iOS 26, takže se nenaplnily černé scénáře z předešlých týdnů, že Apple s příchodem iOS 27 odřízne řadu starších modelů.
iOS 27 kompatibilita
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2. generace a novější)