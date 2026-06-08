iOS 27 oficiální kompatibilita

iOS 27 oficiální kompaitibilita je venku. Apple totiž před malou chvílí tento systém odhalil a spolu s ním i prozradil, na jaké modely iPhone půjde nainstalovat. A poměrně překvapivě byl z hlediska podpory opravdu velkorysý. iOS 27 totiž nainstalujete na všechny modely, na kterých běží i iOS 26, takže se nenaplnily černé scénáře z předešlých týdnů, že Apple s příchodem iOS 27 odřízne řadu starších modelů.

iOS 27 kompatibilita