Zavřít reklamu

iOS 27 oficiální kompatibilita

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

iOS 27 oficiální kompaitibilita je venku. Apple totiž před malou chvílí tento systém odhalil a spolu s ním i prozradil, na jaké modely iPhone půjde nainstalovat. A poměrně překvapivě byl z hlediska podpory opravdu velkorysý. iOS 27 totiž nainstalujete na všechny modely, na kterých běží i iOS 26, takže se nenaplnily černé scénáře z předešlých týdnů, že Apple s příchodem iOS 27 odřízne řadu starších modelů.

iOS 27 kompatibilita

  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone Air
  • iPhone 17
  • iPhone 17e
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 16e
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone SE (2. generace a novější)
mpv-shot0017
mpv-shot0015
mpv-shot0081
mpv-shot0002
mpv-shot0043
mpv-shot0029
mpv-shot0027
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze
iOS 27

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.