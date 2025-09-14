Recenze iOS 26: Novinek je spousta, ale je skutečně o co stát?

Je tomu sice skoro až k nevíře, ale od představení iOS 26 uplynulo toto úterý přesně čtvrt roku. Toto výročí je přitom letos vskutku symbolické – vždyť v úterý 9. září Apple představil světu novou generaci iPhonů, na kterých bude iOS 26 předinstalovaný, a zároveň oznámil jeho datum vydání pro starší modely. A protože se tak stane už v pondělí 15. září a zároveň máme již venku pár dní finální bety tohoto systému, je nejvyšší čas na recenzi iOS 26 psanou člověkem, který jej sledoval a testoval od první do poslední bety. Pojďme se tedy podívat na to, jaký iOS 26 de facto po čtvrt roce používání (byť samozřejmě v testovací verzi) je a zda má smysl se na něj těšit.
Hodnocení iOS 26 prostě nemůžu začít jinak než slovy o novém designu, který je alfou a omegou celého systému, ba co víc – celé letošní systémové řady OS Applu. Liquid Glass, jak kalifornský gigant nový vzhled honosně nazývá, je rozhodně zajímavý a minimálně v prvních týdnech má potenciál změnit váš pocit z používání iPhonu. Staré známé věci jsou totiž rázem nové a upřímně řečeno, člověk si musí na jejich ovládání leckdy tak trochu zvykat, protože nejsou alespoň na můj vkus tak intuitivně řešené, jako tomu bylo doposud. Nicméně zvyk je železná košile a je jasné, že když se iOS jako takový v posledních letech měnil jen nepatrně, jakýkoliv větší zásah – a tím spíš podobně kontroverzní jako nasazení Liquid Glass – může chtě nechtě bolet.
Efekt tekutého skla, který je hlavním poznávacím znamením iOS 26, vypadá v mnoha případech opravdu hezky a efektně. Například nejrůznější přepínače jednotlivých karet v aplikacích působí právě díky novému vzhledu moderně, svěže a zajímavě. Na druhou stranu se ale nemůžu ubránit pocitu, že někde se zkrátka jedná o naprostou tragédii. Třeba ovládací centrum, které působilo v iOS 18 hezky dospěle, vypadá v iOS 26 i přesto, že se jej Apple snažil různě designově ladit, zkrátka nepěkně. Na jednu stranu se sice snaží stále vycházet z Liquid Glass, na druhou se mu to ale úplně nedaří, za což může minimum efektu průhlednosti kvůli snaze udržet vše přehledné.
Liquid Glass není jen o designu jako takovém, ale taktéž o tom, jak se telefon chová třeba z hlediska zobrazování notifikací, otevírání aplikací a tak podobně. Mnoho animací prošlo předělávkou a přestože se nejedná o žádné zásadní změny, určitě si jich všimnete. Jinak se například otevírají aplikace, zobrazují notifikace v horní části displeje či se vlní čísla při zamčeném telefonu a nutnosti odemknout jej přes kód. Jsou to sice v mnoha případech naprosto drobnosti, ale nevšimnout si jich nelze a určitě vás zaujmou.
Skoro se mi až chce říci, že iOS 26 je vlastně celý o větších či menších drobnostech, které mají zpříjemnit používání systému jako takového. Za zmínku stojí třeba možnost nastavit si pozadí ve vlákně iMessage, čímž si daný chat hezky přizpůsobíte a rázem je tak osobnější, či spousta nových možností zobrazení jak pro zamčenou obrazovku, tak třeba ikony aplikací na ploše. Ty si můžete nově nastavit taktéž „průhledné“, aby lépe zapadly do světa Liquid Glass. Podobných legrácek je ale mnohem víc.
Co se mě osobně opravdu dost líbí, je nová aplikace Náhled, která je velmi zdařilou kopií její macOS předlohy. Díky této novince je rázem editace nejrůznějších souborů počínaje obrázky a fotkami a konče PDF soubory jednodušší, rychlejší a co je hlavní – vše je velmi intuitivní. iPhone se tak rázem stává opět o něco víc pracovní stanicí než kterou byl doposud, z čehož mám docela radost. Přeci jen, čas od času člověk nějaké ty editace „za pochodu“ provést potřebuje a Náhled je skvělou možností, jak na to. Pro milovníky gamingu je tu pak aplikace Hry, která slouží zjednodušeně řečeno jako jakýsi launcher v kombinaci se sociální síti, přes kterou můžete vyzývat na herní souboje své přátele, měřit se s nimi a tak podobně. Mobilní gaming tak může díky tomu být opět o něco zajímavější.
Časy, kdy se celý fanouškovský svět Applu spojil, aby se modlil za příchod nejrůznějších softwarových novinek typu Dark Mode, jsou zřejmě již dávno pryč. Přesto se i v iOS 26 objevují funkce, které jsou prostě fajn a člověk skoro až žasne, že se pro jejich nasazení Apple rozhodl až nyní. Hezkým příkladem za všechny může být třeba zobrazení času do nabití při připojení telefonu k nabíječce. Jedná se sice též svým způsobem o drobnost, která je navíc v androidím světě již dávno standardem, užitečné však toto řešení bezesporu je a proto je i fajn jej mít k dispozici – konečně.
Mimochodem, ruku v ruce s redesignem iOS 26 se Apple zaměřil i na úpravy CarPlay. To nyní též nabízí design Liquid Glass, ale nově si v něm užijete třeba i widgety, lze přes něj ovládat produkty v chytré domácnosti v rámci aplikace Domácnost a tak podobně.
Pokud vás pak zajímá svižnost systému a jeho vliv na výdrž telefonu, zde musím říci, že vzhledem k mému testování na iPhone 16 Plus, 16 Pro a 16e, vám úplně nechci slibovat, že na starších „železech“ poběží systém stejně jako iOS 18, byť jsem na internetu viděl spoustu speed testů, ze kterých to vyplývá. Co se ale týče výdrže baterie, ta je za mě stejná jako tomu bylo u iOS 18, takže se určitě není třeba bát jakéhokoliv pohoršení. Naopak bych řekl, že díky funkci Adaptivní napájení, která vám dokáže úpravami výkonu prodloužit výdrž, leckdy dokáže telefon vydržet i déle. Nicméně i tak se bavíme spíš o menších změnách k lepšímu nežli něčemu zásadnímu.
Vzhledem k tomu, že je systém testován již dobrého čtvrt roku, nejspíš vás nepřekvapí ani to, že v něm fungují bez problému veškeré aplikace, přičemž spousta z nich už má dokonce i redesignované ikonky ladící s iOS 26. Poměrně zajímavé pak pro vás může být to, že dobrá funkčnost provázela iOS 26 prakticky po celou dobu testování, takže se zdá, že je vytvořen na skutečně pevných základech, díky čemuž by se u něj nemusela projevovat žádná zásadní chybovost ani v následujících měsících. Upřímně, za mě osobně se jednalo o jeden z nejméně zabugovaných beta systémů, co jsem doposud testoval. Dokonce si říkám, že to byl dost možná ten nejpříjemnější beta test, který jsem doposud v rámci OS Applu absolvoval.
Co tedy říci závěrem? Upřímně řečeno, vlastně ani nevím, jak dál, víc a hlouběji iOS 26 zhodnotit. Systém se totiž „na první dobrou“ tváří jako napěchovaný nejrůznějšími novinkami, ale jakmile jej začne člověk používat, zjistí, že je to vlastně ten starý dobrý iOS s pár novinkami a jiným vizuálním kabátkem. Ve výsledku tak vlastně ani není moc na co se těšit, protože toho navíc ani nějak přehnaně nedostanete. Na druhou stranu si ale myslím, že rozhodně není třeba se přechodu bát, protože z hlediska funkčnosti mi přijde iOS 26 již velmi dobře odladěný. Jasně, můžeme se bavit o tom, že design mohl být zvolen jiný a tak podobně, ale ruku na srdce, za pár týdnů po něm neštěkne stejně ani pes a všichni jej přijmou za svůj. Není tedy ve výsledku co řešit. V pondělí do iOS 26 zkrátka běžte a sami si o něm udělejte obrázek, jaký je a zda poprask, který se kolem něj rozvinul zejména po jeho představení v červnu, vlastně stál za to. Já osobně bych řekl, že snad ani ne, protože je to „jen“ další z řady iOS.
Mam iphone 15 pro a na ios 26 se těším