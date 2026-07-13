Waze dostává 5 skvělých novinek. AI vám pomůže s hledáním i hlášením uzavírek

Pokud patříte mezi pravidelné uživatele navigace Waze, máme pro vás dobrou zprávu. Google totiž oznámil hned pět nových funkcí, které mají navigaci zpříjemnit, zjednodušit a v některých případech i výrazně zrychlit. Část novinek přitom využívá umělou inteligenci Gemini, která se postupně stává součástí stále většího množství služeb Googlu.
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Gemini zvládne hledání i hlášení změn na silnicích
První velkou novinkou je rozšíření konverzačního hlášení událostí. Zatímco doposud bylo možné hlasem nahlásit například nehodu nebo kolonu, nově půjde stejným způsobem upozornit také na uzavírku silnice, změnu adresy nebo jinou nepřesnost v mapových podkladech. Stačí jednoduše říct například „Tahle silnice je uzavřená“ a Waze návrh předá editorům map ke schválení. Funkce se začíná uvolňovat po celém světě pro iOS i Android.
Druhou AI novinkou je chytřejší hlasové vyhledávání. Místo zadávání přesného názvu podniku bude možné jednoduše říct například „Najdi otevřenou kavárnu“, „Najdi parkování u obchodního centra“ nebo „Najdi nejlevnější čerpací stanici v okolí“. Waze následně nabídne odpovídající výsledky, mezi kterými bude možné vybírat hlasem.
Méně mluvení, motorkářský režim i chytřejší trasy
Další novinkou je režim Less Chatty, který ocení především řidiči poslouchající během jízdy hudbu nebo podcasty. Navigace v tomto režimu výrazně omezí počet hlasových pokynů a bude upozorňovat jen na skutečně důležité informace, takže vás nebude zbytečně vyrušovat.
Waze myslí nově také na motorkáře. Přibývá totiž speciální Motorcycle Mode, který nabídne vhodnější trasy pro jízdu na motorce a přesnější odhady času příjezdu. Zpočátku bude dostupný jen ve vybraných zemích, Google ale slibuje jeho postupné rozšíření i do dalších regionů.
Pátou novinkou je personalizované plánování tras. Waze se nově začne učit z vašich předchozích jízd a bude více zohledňovat vaše zvyklosti. Pokud například dlouhodobě preferujete dálnice před městskými ulicemi nebo naopak objíždíte frekventované tahy, aplikace vám bude podobné trasy nabízet automaticky. Funkci bude možné kdykoliv vypnout a zatím se začne postupně rozšiřovat jen ve vybraných zemích.
Google tak pokračuje v postupném vylepšování Waze, které se i přes rostoucí schopnosti Google Maps stále drží své filozofie komunitní navigace. Díky novým AI funkcím i praktičtějším možnostem přizpůsobení by přitom mohla být aplikace pro mnoho řidičů zase o něco užitečnější. Kolik toho bude využitelného v Evropě, potažmo pak přímo na silnicích kolem nás, se ale samozřejmě dozvíme až poté, co se novinky kompletně rozšíří. A to může trvat poměrně dlouho, jak už má Google u svých aplikací (bohužel) ve zvyku.