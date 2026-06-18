Vyskakují na vás ve Waze góly z Mistrovství světa? Ukážeme vám, jak tato nová upozornění jednoduše vypnout

Aktuálně probíhající Mistrovství světa ve fotbale nenechává chladnými ani technologické společnosti, které se snaží tento obří sportovní svátek všemožně integrovat do svých produktů. Populární navigační aplikace Waze se rozhodla pro poměrně překvapivý krok a přímo do svého uživatelského rozhraní nasadila živé sportovní zpravodajství. Pokud jste tak v posledních dnech vyrazili na silnice, pravděpodobně vás za volantem zaskočilo nečekané vyskakovací okno s informací o vstřeleném gólu.
Záměr vývojářů je naprosto zřejmý. Chtějí vyjít vstříc zapáleným fotbalovým fanouškům, kteří kvůli delší cestě autem nestíhají sledovat přímý přenos. Aplikace je díky novince dokáže v reálném čase informovat o začátcích důležitých utkání, klíčových momentech na hrací ploše i o konečných výsledcích zápasů. Zásadní háček je ale v tom, že Waze tato hlášení aktivoval plošně a v rámci výchozího nastavení je zapnul úplně všem uživatelům. Pro řidiče, kteří fotbal nesledují, tak mohou být tato okna spíše frustrujícím prvkem, jenž zbytečně odvádí pozornost od sledování samotné navigační trasy a situace v provozu.
Naštěstí není nutné aplikaci hned mazat, celou sportovní integraci lze velmi snadno a trvale deaktivovat. Úpravu předvoleb je vždy nutné provádět přímo v mobilní aplikaci. Pokud tedy zrovna využíváte propojení přes CarPlay, raději svůj iPhone na malou chvíli odpojte od systému vozidla, aby se veškeré změny mohly v pořádku propsat do vašeho profilu.
Samotný proces zabere sotva pár vteřin. Otevřete navigaci na displeji telefonu a přes příslušnou ikonu zamiřte do hlavního menu. Odtud pokračujte do sekce Nastavení, kde hned vzápětí najdete položku Varování a hlášení. Jakmile na ni klepnete a vyberete možnost Hlášení, rozbalí se před vámi kompletní seznam všech typů upozornění, jimiž na vás Waze může během cesty mluvit. Zde už jen stačí najít novou kategorii s názvem Živá utkání a jednoduše u ní vypnout přepínač pro upozorňování při řízení. Po tomto rychlém kroku můžete telefon s klidem znovu připojit k autu a navigace se rázem stane opět tím diskrétním společníkem, který se stará výhradně o vaši bezpečnou cestu do cíle.