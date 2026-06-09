CarPlay dostane v iOS 27 zásadní novinku. V autě si pustíte video přímo na displeji

Apple chystá pro CarPlay jednu z nejzajímavějších novinek za poslední roky. V iOS 27 totiž umožní sledování videa na displeji auta, a to prostřednictvím AirPlay. Má to ale jednu zásadní podmínku: auto musí stát. Novinka navazuje na oznámení z WWDC 2025, kde Apple poprvé naznačil, že chce do CarPlay dostat podporu videa. Teprve nyní však firma vývojářům blíže ukázala, jak bude funkce fungovat v praxi. Uživatel jednoduše spustí video v aplikaci na iPhonu, která podporuje AirPlay video streaming, a následně z nabídky AirPlay vybere displej svého vozu.
Video v autě, ale jen při parkování
Apple zdůrazňuje, že funkce má sloužit výhradně ve chvílích, kdy se neřídí. Typickým příkladem může být čekání na letišti, pauza na parkovišti nebo dobíjení elektromobilu. Právě u elektromobilů dává tato novinka mimořádný smysl, protože čekání u nabíječky může trvat desítky minut. Z bezpečnostních důvodů bude přehrávání videa možné pouze v případě, že je vozidlo zaparkované. Jakmile se auto rozjede, video se deaktivuje. Apple tím jasně dává najevo, že nechce z CarPlay udělat rušivý prvek při řízení, ale spíše zábavní centrum pro chvíle, kdy vůz stojí.
Vývojáři dostanou nové možnosti
Novinkou v iOS 27 je také možnost vytvářet CarPlay aplikace s rozhraním pro procházení videí. To znamená, že uživatelé nebudou muset nutně vybírat obsah pouze na iPhonu, ale v podporovaných aplikacích budou moci hledat videa přímo přes rozhraní CarPlay. To může otevřít dveře službám jako Apple TV, YouTube, streamovací platformy nebo aplikace jednotlivých televizních stanic. Samozřejmě bude záležet na tom, zda jednotliví vývojáři podporu do svých aplikací skutečně přidají a zda konkrétní automobilka funkci ve voze umožní.
Fungovat bude jen v nových autech
Apple uvádí, že podpora videa přes CarPlay bude dostupná v nových vozidlech, která tuto funkci podporují. Nelze tedy automaticky čekat, že se video objeví ve všech autech s CarPlay. Pravděpodobně půjde o funkci závislou nejen na iOS 27, ale také na softwaru a hardwaru samotného vozu. Jinými slovy, i když budete mít iPhone s iOS 27, vaše auto musí tuto novinku podporovat. To může znamenat, že se funkce bude zpočátku týkat jen omezeného počtu novějších modelů.
Do CarPlay míří také chytřejší Siri
Vedle videa se CarPlay dočká také podpory nové osobnější a inteligentnější Siri, označované jako Siri AI. Ta bude dostupná při použití s iPhonem 15 Pro nebo novějším a má nabídnout mnohem hlubší práci s osobním kontextem. Apple uvedl například situaci, kdy se během cesty zeptáte Siri, jaký začátek turistické stezky vám doporučil kamarád. Siri by měla být schopna najít odpověď v osobních zprávách nebo dalších relevantních datech a okamžitě ji zobrazit či přečíst.
Apple vylepšuje i běžné funkce CarPlay
CarPlay v iOS 27 nedostane pouze video a Siri AI. Apple chystá také několik menších, ale praktických vylepšení. Mezi nimi je například možnost přesnějšího posouvání v přehrávaném audiu přímo v rozhraní Now Playing, lepší přesnost GPS a směru navigace, mini přehrávač audia uvnitř aplikací nebo spolehlivější bezdrátové CarPlay. Právě poslední zmíněná novinka může potěšit velké množství řidičů. Bezdrátové CarPlay je sice pohodlné, ale v některých autech stále trpí na výpadky, pomalejší připojování nebo občasné problémy se stabilitou.
Kdy novinky dorazí
Všechny nové funkce CarPlay vyžadují iPhone s iOS 27. Vývojářská beta verze systému je dostupná už nyní, veřejná beta má dorazit v červenci a finální verze aktualizace by měla být vydána v září. CarPlay se tak v iOS 27 posune zase o krok dál. Z původně jednoduchého rozhraní pro navigaci, hudbu a hovory se postupně stává komplexnější systém, který má smysl nejen během jízdy, ale nově i ve chvílích, kdy v autě čekáte. A právě možnost pustit si video při nabíjení elektromobilu může být jednou z těch funkcí, které budou uživatelé reálně využívat každý den.