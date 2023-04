5 tipů v CarPlay, které se vyplatí znát

Změna pořadí aplikací Pokud se v CarPlay rozhodnete spustit nějakou aplikaci, tak se stačí přesunout do seznamu a klepnout na příslušnou ikonu. V současné době už je ale aplikací pro CarPlay k dispozici více než dost, takže se můžete pohybovat mezi vícero stránkami. Jestliže se nějaká aplikace, kterou často používáte, nachází daleko na poslední stránce, tak by vás mohla zajímat možnost pro přeorganizování stránky s aplikacemi. I to je možné – stačí přejít na iPhonu do Nastavení → Obecné → CarPlay, kde si následně vyberte vaše vozidlo. Pak rozklikněte kolonku Upravit a chycením jednotlivých aplikací měňte jejich pořadí. Popřípadě můžete stisknutím ikony – kompletně vypnout zobrazování nějakých aplikací v CarPlay. Fotogalerie carplay_tipy2 carplay_tipy3 carplay_tipy4 carplay_tipy5 carplay_tipy1 Vstoupit do galerie

Poloha zaparkovaného vozidla Někteří z vás se už dost možná ocitli v situaci, ve které jste nemohli najít své zaparkované vozidlo. Samozřejmě taková situace nejspíše nenastane venku na sídlišti, popřípadě na parkovišti u vašeho domu. Spíše se v ní můžete velice jednoduše ocitnout tehdy, pokud navštívíte nějaké velké nákupní centrum s obrovským podzemním parkovištěm, které navíc může mít ještě více pater. Určitým způsobem vám může pomoci funkce, díky které si váš iPhone po odpojení CarPlay poznamená polohu vašeho vozidla, o čemž vás navíc informuje prostřednictvím notifikace. Polohu vozidla si pak můžete jednoduše zobrazit v nativní aplikaci Mapy. Pro aktivaci této funkce přejděte do Nastavení → Mapy, kde níže v kategorii Vaše auto pomocí přepínače aktivujte možnost Zobrazit polohu auta. Fotogalerie #2 carplay_tipy12 carplay_tipy13 carplay_tipy14 Vstoupit do galerie

Aplikace na hlavní stránce Při využívání CarPlay si můžete nechat zobrazit buď přímo konkrétní aplikaci, anebo se můžete přesunout na nástěnku, kde se vám zobrazí vícero aplikací najednou – například navigace, ovládání hudby a kalendář. Co se týče navigační aplikace, která zabírá na nástěnce nejvíce místa, tak v tomto případě bylo až donedávna možné využít pouze Apple Mapy. V současné chvíli už si zde ale můžete zobrazit klidně třeba Waze či Google Maps. Otázkou však u některých uživatelů zůstává, jakým způsobem na nástěnku jinou navigační aplikaci dostat? Nespočívá to v žádném nastavování – na nástěnce se totiž zobrazí ta navigační aplikace, které byla spuštěna naposledy. Pokud tedy chcete na nástěnce zobrazit třeba Waze, tak se do něj přesuňte, a poté se vraťte na nástěnku, kde se zobrazí.

Zapnutí CarPlay až po odemčení Ve výchozím nastavení je zvoleno, že se může CarPlay automaticky načíst po připojení k vozidlu, a to i v případě, že je iPhone zamknutý. To může být pro některé uživatele nepříjemné, jelikož v případě odcizení zařízení by pachatel mohl získat přístup k některým informacím a datům. Dobrou zprávou ale je, že si uživatelé mohou nastavit, aby se rozhraní CarPlay zobrazilo až po odemknutí iPhonu pomocí Touch ID či Face ID. Pro aktivaci této bezpečnostní funkce stačí přejít do Nastavení → Obecné → CarPlay, kde si následně vyberte ze seznamu vaše vozidlo. Pak už jen pomocí přepínače deaktivujte možnost Povolit CarPlay při uzamčení. Fotogalerie #3 carplay_tipy2 carplay_tipy3 carplay_tipy4 carplay_tipy6 carplay_tipy7 Vstoupit do galerie