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iOS 27 odhalil existenci ohebného iPhone Ultra!

iPhone
J. Jiří Filip
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Ačkoliv si Apple si samozřejmě pohlídal většinu překvapení pro podzimní premiéru iPhonu Ultra, jak už to bývá, něco málo na sebe prozradil dřív, než měl. V první vývojářské betě iOS 27 totiž vývojáři objevili odkazy, které velmi jasně naznačují podporu pro vůbec první skládací iPhone v historii Applu.

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Právě iPhone Ultra, jehož představení se očekává letos na podzim, má být prvním skládacím telefonem z Cupertina. Podle dosavadních úniků nabídne možnost zobrazit dvě aplikace vedle sebe podobně jako iPad a také speciálně upravené rozložení aplikací pro větší vnitřní displej.

Takto má vypadat iPhone Ultra

iPhone Ultra fold iPhone Ultra fold
iPhone Ultra fold phone iPhone Ultra fold phone
iphone ultra fold orange case iphone ultra fold orange case
iphone ultra fold case punk iphone ultra fold case punk
green case iphone fold green case iphone fold
case for iphone 18 fold case for iphone 18 fold
case apple iphone fold case apple iphone fold
iphone ultra fold iphone ultra fold
iphone fold ultra iphone fold ultra
black case iphone fold black case iphone fold
iphone fold magsafe iphone fold magsafe
magsafe for iphone fold magsafe for iphone fold
iPhone Ultra fold iPhone Ultra fold
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Zajímavé však je, že Apple na existenci zařízení nepřímo upozornil přímo v kódu iOS 27. Vývojář Sam Henri Gold totiž objevil ve frameworku systému odkazy na funkce označené jako „foldState“ a „angleDegrees“. Zatímco první název odkazuje na stav přeložení zařízení, druhý pravděpodobně souvisí s úhlem otevření konstrukce. V kódu se navíc nachází i kontrola počtu vestavěných displejů, což je něco, co u současných iPhonů nedává příliš smysl.

Server 9to5Mac následně potvrdil, že se tyto odkazy skutečně v iOS 27 nacházejí a že v předchozím iOS 26 vůbec přítomné nebyly. Jinými slovy, Apple začal do systému připravovat podporu pro hardware, který zatím oficiálně nepředstavil.

Samotná existence těchto odkazů sice ještě definitivně nepotvrzuje příchod iPhonu Ultra letos na podzim, zapadá však do stále hlasitějších spekulací z posledních měsíců. A pokud Apple skutečně chystá svůj první skládací telefon už pro letošní rok, dává smysl, že potřebné systémové základy musí být v iOS připraveny s dostatečným předstihem.

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Diskuze
iPhone Ultra

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