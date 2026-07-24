Přechod z iPhone na Android bude výrazně jednodušší. Google chystá velkou novinku

Pokud jste někdy přecházeli z iPhonu na Android, nejspíš mi dáte za pravdu, že přenos dat sice fungoval, ale rozhodně nešlo o ten nejpohodlnější proces. To se však má s příchodem Androidu 17 změnit. Google totiž výrazně vylepšuje integrovaný nástroj pro migraci dat z iPhonu, díky čemuž bude přechod mezi oběma platformami zase o něco jednodušší.
Největší novinkou je možnost bezdrátově přenést mnohem více typů dat než doposud. Kromě fotografií, videí, kontaktů, zpráv a kalendářů si uživatelé budou moci do nového Androidu přenést také Google účet, uložená hesla, Wi-Fi sítě nebo dokonce eSIM. V praxi tak odpadne řada kroků, které bylo dosud nutné nastavovat ručně. Přenos bude navíc probíhat přímo během prvotního nastavení telefonu, bez nutnosti stahovat dodatečné aplikace.
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Zajímavé je, že na této změně spolupracovaly jak Google, tak Apple. Obě společnosti totiž musely své systémy upravit kvůli evropskému nařízení Digital Markets Act (DMA), které mimo jiné vyžaduje, aby uživatelé mohli mezi konkurenčními platformami přecházet co nejsnáze. Výsledkem je, že dnes už nabízí jak iPhone, tak Android vestavěné nástroje pro přenos dat přímo během úvodního nastavení zařízení. Nová funkce má ale jednu podmínku. Aby bylo možné využít všechny nové možnosti přenosu, bude potřeba mít na iPhonu nainstalovaný alespoň iOS 26.3. Právě tato verze totiž obsahuje potřebné změny, které s novým migračním nástrojem Androidu 17 spolupracují.
Osobně mi přijde fajn, že Apple a Google v podobných věcech dokážou spolupracovat, přestože jsou přímými konkurenty. Čím jednodušší je totiž přechod mezi platformami, tím méně se uživatelé musí při výběru nového telefonu obávat, že přijdou o svá data. A i když většina majitelů iPhonů u Applu podle dostupných statistik zůstává, možnost bezproblémového přechodu je rozhodně krok správným směrem.