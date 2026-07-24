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Přechod z iPhone na Android bude výrazně jednodušší. Google chystá velkou novinku

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Pokud jste někdy přecházeli z iPhonu na Android, nejspíš mi dáte za pravdu, že přenos dat sice fungoval, ale rozhodně nešlo o ten nejpohodlnější proces. To se však má s příchodem Androidu 17 změnit. Google totiž výrazně vylepšuje integrovaný nástroj pro migraci dat z iPhonu, díky čemuž bude přechod mezi oběma platformami zase o něco jednodušší. 

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Největší novinkou je možnost bezdrátově přenést mnohem více typů dat než doposud. Kromě fotografií, videí, kontaktů, zpráv a kalendářů si uživatelé budou moci do nového Androidu přenést také Google účet, uložená hesla, Wi-Fi sítě nebo dokonce eSIM. V praxi tak odpadne řada kroků, které bylo dosud nutné nastavovat ručně. Přenos bude navíc probíhat přímo během prvotního nastavení telefonu, bez nutnosti stahovat dodatečné aplikace. 

Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 1 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 1
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 2 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 2
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 3 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 3
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 4 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 4
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 5 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 5
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Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 9 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 9
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 10 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 10
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 11 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 11
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 12 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 12
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 13 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 13
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 14 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 14
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 15 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 15
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 16 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 16
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 17 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 17
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 18 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 18
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 19 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 19
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 20 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 20
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 22 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 22
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 21 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 21
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 28 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 28
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 32 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 32
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 33 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 33
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 34 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 34
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 35 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 35
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 36 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 36
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Zajímavé je, že na této změně spolupracovaly jak Google, tak Apple. Obě společnosti totiž musely své systémy upravit kvůli evropskému nařízení Digital Markets Act (DMA), které mimo jiné vyžaduje, aby uživatelé mohli mezi konkurenčními platformami přecházet co nejsnáze. Výsledkem je, že dnes už nabízí jak iPhone, tak Android vestavěné nástroje pro přenos dat přímo během úvodního nastavení zařízení. Nová funkce má ale jednu podmínku. Aby bylo možné využít všechny nové možnosti přenosu, bude potřeba mít na iPhonu nainstalovaný alespoň iOS 26.3. Právě tato verze totiž obsahuje potřebné změny, které s novým migračním nástrojem Androidu 17 spolupracují. 

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Osobně mi přijde fajn, že Apple a Google v podobných věcech dokážou spolupracovat, přestože jsou přímými konkurenty. Čím jednodušší je totiž přechod mezi platformami, tím méně se uživatelé musí při výběru nového telefonu obávat, že přijdou o svá data. A i když většina majitelů iPhonů u Applu podle dostupných statistik zůstává, možnost bezproblémového přechodu je rozhodně krok správným směrem.

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Zdroj
Diskuze
Android

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