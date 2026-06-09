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Sdílená alba na iCloudu dostávají velké vylepšení. Potěší hlavně uživatele Androidu a Windows

iPhone
A. Amaya Tomanová
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Apple na WWDC 2026 oznámil nenápadnou, ale velmi praktickou novinku pro všechny, kdo sdílejí fotografie s rodinou a přáteli používajícími jiná zařízení než iPhone. Sdílená alba na iCloudu totiž nově výrazně zlepšují podporu pro uživatele Androidu a Windows a konečně odstraňují jedno z největších omezení, které tuto funkci dlouhodobě provázelo.

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Dosud bylo sdílení fotografií mezi uživateli Applu a lidmi mimo jeho ekosystém poměrně komplikované. Přestože bylo možné přistupovat ke sdíleným albům přes iCloud.com, možnosti přispívání byly omezenější a nahrávané fotografie často nepracovaly s plným rozlišením. To se nyní mění.

Nově mohou uživatelé Androidu a Windows nejen pohodlněji vstupovat do sdílených alb prostřednictvím webového rozhraní iCloudu, ale vůbec poprvé také přidávat fotografie v plném rozlišení bez komprese. To je důležitá změna zejména pro rodiny nebo skupiny přátel, kde se mísí různé platformy. Fotografie z výletů, oslav nebo dovolených tak už nebudou ztrácet kvalitu jen proto, že je někdo nahrál z telefonu s Androidem nebo z počítače s Windows.

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Apple zároveň vylepšil i samotnou práci se sdílenými alby. Přibývají nové možnosti filtrování fotografií, které usnadní orientaci v rozsáhlejších kolekcích. Uživatelé navíc získají nové způsoby reakcí na jednotlivé snímky, díky nimž bude možné lépe vyjadřovat emoce nebo ocenění bez nutnosti psát komentáře.

Změn se dočkaly také nástroje pro pozvánky. Apple přepracoval proces zvání dalších přispěvatelů tak, aby bylo přidávání nových členů do sdílených alb jednodušší a intuitivnější. Právě snadnější spolupráce mezi uživateli různých platforem je jedním z hlavních cílů celé aktualizace.

Ačkoliv nejde o funkci, která by na keynote vzbudila tolik pozornosti jako Apple Intelligence nebo nové verze operačních systémů, pro mnoho uživatelů může mít v praxi větší přínos než řada výrazněji propagovaných novinek. Sdílená alba totiž patří mezi nejpoužívanější rodinné funkce Applu a odstranění bariér mezi iPhonem, Androidem a Windows bylo něco, po čem uživatelé volali už řadu let. Apple tak dalším krokem potvrzuje, že si uvědomuje, že ne každý člen rodiny nebo skupiny přátel používá zařízení s nakousnutým jablkem na zádech.

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