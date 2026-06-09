Nové funkce Apple Intelligence z iOS 27 nelze používat neomezeně!

Apple oficiálně představil další generaci Apple Intelligence. Spolu se spoustou nových funkcí, které dorazí v rámci systému iOS 27, však přichází i jedna poměrně zásadní změna v podobě omezeného používání. Na druhou stranu se mohou radovat předplatitelé služby iCloud+.
Denní limity kvůli náročným serverům
V rámci celkové přestavby svých nabídek umělé inteligence Apple oznámil, že určité vybrané funkce budou mít nastaveny jasné denní limity používání. Hlavním důvodem tohoto omezení je podle skutečnost, že tyto konkrétní nástroje se musí plně spoléhat na mimořádně výkonné serverové modely. Přestože budou všechny tyto funkce zpočátku dostupné pro uživatele zcela zdarma, k nekonečnému využívání zkrátka určené nebudou.
Větší volnost pro platící uživatele
Z oficiální tiskové zprávy vyplývá, že vybrané nástroje, mezi které se řadí například generování obrázků, nepůjde po dosažení denního limitu nadále využívat. Zvýšený přístup však získají uživatelé s většinou plánů předplatného iCloud+.
Vzhledem k formulaci Applu o „většině plánů“ se dá předpokládat, že z této výhody bude vyřazen ten vůbec nejlevnější tarif za necelý dolar měsíčně. Pokud však využíváte jakoukoliv z vyšších úrovní iCloud+, nebo si platíte sdružený balíček Apple One, získáte mnohem větší volnost při vytváření pokročilých AI obrázků a pravděpodobně i podstatně vyšší limity u dalších vybraných funkcí umělé inteligence.
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Umělá inteligence pro chytrou domácnost
Kromě samotného navýšení limitů pro generování a zpracování dat přinese nová generace softwaru předplatitelům iCloud+ i další zajímavé novinky přímo v rámci jejich bydlení. Aplikace Domácnost totiž exkluzivně pro tyto uživatele nabídne speciální AI funkce. Mezi ně patří i zásadní vylepšení podpory pro zabezpečené video přes HomeKit u kompatibilních chytrých bezpečnostních kamer.