EU si došlápla na Google. Android čeká změna, která se dotkne milionů lidí

Evropská unie pokračuje v tlaku na největší technologické společnosti a tentokrát se do centra pozornosti dostal Google. Evropská komise totiž vydala nové závazné pokyny, podle kterých bude muset americký gigant otevřít Android konkurenčním službám využívajícím umělou inteligenci. Jinými slovy, AI asistenti jako ChatGPT, Claude, Perplexity nebo další budou moci v budoucnu získat podobný přístup k systému, jaký dnes využívá Google Gemini. Pro uživatele to může znamenat výrazně větší svobodu při výběru AI asistenta, zatímco pro Google jde o další citelný zásah do fungování jeho ekosystému. Rozhodnutí navazuje na evropský zákon DMA (Digital Markets Act), jehož cílem je zabránit velkým technologickým firmám ve zvýhodňování vlastních služeb na úkor konkurence. Evropská komise se přitom domnívá, že právě současná integrace Gemini dává Googlu neférovou výhodu, kterou by měl nabídnout i ostatním vývojářům.
Gemini už nebude jediný s hlubokým přístupem k Androidu
V současnosti je Gemini v Androidu integrován velmi hluboko. Dokáže reagovat na hlasové příkazy, spouštět systémové funkce, pracovat na pozadí nebo ovládat různé části telefonu způsobem, který běžným aplikacím není dostupný. Právě to chce Evropská komise změnit. Google bude muset vytvořit stejné rozhraní i pro konkurenční AI asistenty, aby mohly nabídnout srovnatelné možnosti. Pokud tedy budete chtít používat například ChatGPT jako hlavního asistenta telefonu, neměl by být v budoucnu nijak funkčně omezen jen proto, že nejde o produkt Googlu. Evropská komise argumentuje tím, že uživatelé mají mít možnost skutečně svobodně si vybrat, jakou službu budou používat, a že dominantní postavení Androidu nesmí být využíváno k posilování vlastních produktů Googlu. Stejný princip ostatně Evropská unie prosazuje i u dalších technologických gigantů včetně Applu nebo Microsoftu.
Google se však proti rozhodnutí poměrně ostře vymezil. Podle společnosti mohou podobné změny ohrozit bezpečnost i soukromí uživatelů, protože hlubší přístup třetích stran k systému s sebou podle ní přináší nová rizika. Evropská komise naopak tvrdí, že přístup budou získávat pouze služby splňující přísné bezpečnostní podmínky a že cílem rozhodně není oslabit ochranu uživatelů. Regulátor zároveň zdůrazňuje, že otevřenější prostředí by mělo podpořit inovace a dát šanci i menším vývojářům, kteří dnes proti Googlu jen obtížně konkurují.
Změny přijdou postupně, dopad může být obrovský
Na první pohled se může zdát, že jde o vzdálenou záležitost, protože Google nebude muset nové povinnosti splnit okamžitě. Sdílení anonymizovaných dat z Vyhledávání má začít od ledna 2027 a hlubší otevření Androidu konkurenčním AI asistentům je naplánováno na srpen 2027. Google tak dostane více než rok na přípravu potřebných změn. Přesto jde o rozhodnutí, které může významně ovlivnit budoucnost Androidu. Pokud se totiž podaří vytvořit skutečně otevřené prostředí, budou si uživatelé moci vybírat AI asistenta podle jeho schopností, nikoliv podle toho, kdo operační systém vyvíjí. Zároveň není vyloučeno, že podobné požadavky budou v budoucnu směřovat i na další platformy. Evropská unie totiž dlouhodobě prosazuje myšlenku, že dominantní technologické firmy nesmí své postavení využívat k tomu, aby omezovaly konkurenci na svých platformách.