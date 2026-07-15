Apple si může oddechnout. Apple Watch nemusí mít podle EU vyměnitelnou baterii

Majitelé Apple Watch se zřejmě nemusí obávat, že by Apple musel kvůli evropské legislativě zásadně přepracovat konstrukci svých chytrých hodinek. Evropská komise totiž rozhodla, že Apple Watch a další nositelná elektronika budou mít výjimku z pravidel, která jinak výrobcům ukládají povinnost umožnit uživatelům snadnou výměnu baterie.
Nová pravidla se vztahují nejen na chytré hodinky, ale také na fitness náramky, chytré brýle a další malá nositelná zařízení. Evropská komise uznala, že u těchto produktů by snadno přístupná baterie mohla negativně ovlivnit jejich bezpečnost, odolnost nebo voděodolnost. Právě kompaktní konstrukce a utěsněné tělo jsou totiž jedním z důvodů, proč dnešní Apple Watch dokážou odolat vodě i náročnějším podmínkám.
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Změna přichází poté, co se proti původní podobě pravidel ozvala řada výrobců elektroniky. Kritici upozorňovali na to, že povinná uživatelská výměna baterií by mohla vést k větším, těžším a méně odolným zařízením. Výjimka se podle Evropské komise netýká jen Apple Watch, ale obecně všech nositelných zařízení splňujících stanovené podmínky.
Důležité je ale dodat, že změna zatím ještě není definitivně účinná. Rozhodnutí Evropské komise nyní poputuje k posouzení Evropským parlamentem a Radou EU. Pokud proti němu nikdo nevznese námitky, vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
Pro Apple jde každopádně o velmi příznivou zprávu. Společnost díky ní nebude muset kvůli evropskému trhu měnit konstrukci Apple Watch ani hledat kompromisy mezi snadnou výměnou baterie a vlastnostmi, jako jsou odolnost nebo vodotěsnost. Pro uživatele to znamená, že budoucí generace hodinek mohou i nadále zachovat design, na který jsou zvyklí.