Nintendo přestane v Evropě prodávat původní Switch. Důvodem jsou pravidla EU

Jedna z nejúspěšnějších herních konzolí historie se pomalu chystá k odchodu z evropského trhu. Nintendo oznámilo, že v únoru 2027 přestane v Evropě a některých dalších regionech prodávat původní Switch, Switch Lite a Switch OLED. Stane se tak jen několik týdnů před desátým výročím uvedení první generace konzole. Důvodem ale není pouze přechod na novější Switch 2. Významnou roli hrají také nová pravidla Evropské unie týkající se snadno vyměnitelných baterií.
Nintendo bude konzole Switch, Switch Lite a Switch OLED vyrábět a prodávat během celého roku 2026. Společnost očekává, že všechny tři modely budou v Evropě po celý rok běžně dostupné. Situace se ale změní v únoru 2027, kdy Nintendo přestane zařízení dodávat evropským prodejcům a prodávat je prostřednictvím svého vlastního internetového obchodu.
Konec prodeje přijde jen několik týdnů před desátým výročím původního Switche, který byl uveden na trh v březnu 2017. Konzole se během této doby stala jedním z nejúspěšnějších produktů v historii Nintenda a výrazně změnila způsob, jakým společnost přistupuje k přenosnému a domácímu hraní.
Nejde pouze o příchod Switch 2
Na první pohled by se mohlo zdát, že ukončení prodeje původní generace je pouze logickým důsledkem příchodu Switche 2. Nintendo ale uvádí ještě jeden zásadní důvod. Společnost musí reagovat na nová evropská pravidla, která vyžadují, aby u vybraných zařízení bylo možné baterii jednoduše vyměnit.
Současné modely Switche tyto požadavky nesplňují. Nintendo se proto rozhodlo některé produkty postupně stáhnout z trhu a u novějších zařízení připravit upravené verze s bateriemi, které budou moci uživatelé snadněji vyměnit.
Změny se budou týkat také současného Switche 2. Nintendo plánuje na vybraných trzích začít prodávat upravenou variantu konzole s uživatelsky vyměnitelnou baterií. První kusy by se mohly v obchodech objevit už letos na podzim. Nová verze nebude zcela identická se současným modelem. Kapacita baterie mírně klesne z 5 220 mAh na 5 172 mAh, což představuje rozdíl přibližně jednoho procenta. V praxi by tak změna neměla mít zásadní vliv na celkovou výdrž konzole.
Upravený Switch 2 bude zároveň přibližně o 10 gramů těžší než současná verze. Další dva gramy navíc přidá každý ovladač Joy-Con 2, takže celková hmotnost zařízení vzroste přibližně na 548 gramů.
Vyměnitelné baterie dostanou také ovladače
Nintendo nebude upravovat pouze samotné konzole. Nová pravidla ovlivní také řadu příslušenství, které společnost prodává. Jako první se mají objevit současné ovladače Joy-Con s možností snadnější výměny baterie, a to už během letošního léta.
Během zimy mají následovat ovladače Joy-Con 2, Switch 2 Pro Controller a další příslušenství. Nové verze s vyměnitelnými bateriemi dostanou také ovladače inspirované konzolemi Nintendo 64 a GameCube. Nintendo ale upozorňuje, že konkrétní termíny uvedení na trh se mohou změnit v závislosti na výrobě a distribuci.
Některé příslušenství skončí úplně
Ne všechny současné produkty se dočkají modernizované varianty. U části příslušenství se Nintendo rozhodlo výrobu a prodej jednoduše ukončit, protože nebude připravena nová verze splňující požadavky na vyměnitelné baterie. Postupně tak mají z trhu zmizet například původní Switch Pro Controller, ovladače ve stylu konzolí Sega Mega Drive a SNES nebo příslušenství Pokémon Go Plus+.
Pro majitele těchto zařízení se samozřejmě nic okamžitě nemění. Nintendo pouze přestane dodávat nové kusy na trh, takže jejich dostupnost bude postupně klesat podle zbývajících skladových zásob jednotlivých prodejců. V tuto chvíli není potvrzeno, zda Nintendo plánuje ukončit prodej původního Switche také v dalších částech světa. Změny oznámené společností se zatím týkají především regionů spadajících pod Nintendo of Europe.
Úplné ukončení výroby první generace by ale dávalo ekonomický smysl. Nintendo postupně přesouvá pozornost k novějšímu Switchi 2 a současně čelí rostoucím výrobním nákladům. Udržování několika generací hardwaru na trhu tak může být stále méně výhodné.
Evropská pravidla mění podobu elektroniky
Případ Nintenda ukazuje, jak výrazně mohou nová evropská pravidla ovlivnit produkty prodávané po celém světě. Požadavek na snadnější výměnu baterií má prodloužit životnost elektronických zařízení, usnadnit jejich opravy a snížit množství elektroodpadu.
Pro výrobce to ale znamená nutnost upravit konstrukci některých produktů. Zařízení s uživatelsky vyměnitelnou baterií mohou vyžadovat jiné vnitřní uspořádání, nové konstrukční prvky a změny výrobních procesů.
V případě Switche 2 povede změna k mírnému snížení kapacity baterie a zvýšení hmotnosti zařízení. Na druhou stranu budou mít uživatelé možnost opotřebovanou baterii v budoucnosti vyměnit, aniž by kvůli tomu museli měnit celou konzoli. Původní Nintendo Switch vydržel na trhu téměř deset let a stal se jednou z nejvýznamnějších herních konzolí své generace. Jeho konec v Evropě tak bude symbolickým uzavřením mimořádně úspěšné kapitoly historie Nintenda.
Během roku 2026 budou všechny současné varianty konzole nadále běžně dostupné. Od února 2027 je ale Nintendo přestane dodávat evropským prodejcům a pozornost společnosti se definitivně přesune k nové generaci. Zajímavé přitom je, že konec původního Switche nepřichází pouze kvůli jeho stáří nebo příchodu nástupce. Svou roli sehrála také nová evropská legislativa, která postupně mění způsob, jakým musí výrobci navrhovat elektronická zařízení a jejich baterie.