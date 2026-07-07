Čínský startup postavil AI datacentrum složené z tisíce Mac mini

Když se řekne AI datacentrum, většina lidí si představí obří servery plné grafických karet NVIDIA za miliony dolarů. Jeden čínský startup ale ukázal, že existuje i úplně jiná cesta. Místo specializovaných AI serverů postavil infrastrukturu z přibližně 1 000 počítačů Mac mini s čipem Apple M4. Cíl je jednoduchý – provozovat umělou inteligenci levněji, úsporněji a bez nekonečných poplatků za cloudové služby.
Apple Mac mini M4 rozhodně nevznikl jako server pro datová centra. Přesto si získává stále větší pozornost mezi vývojáři umělé inteligence. Důvodem je kombinace nízké pořizovací ceny, vysokého výkonu a mimořádně nízké spotřeby energie. Základní konfigurace Macu mini M4 stojí 599 dolarů a při běžné AI zátěži spotřebuje přibližně 10 až 30 wattů. To je výrazně méně než specializované servery s výkonnými GPU, jejichž spotřeba se běžně pohybuje ve stovkách wattů na jednu kartu. V případě čínského startupu tak vznikla farma složená z přibližně tisícovky Maců mini, které společně obsluhují požadavky na provoz velkých jazykových modelů.
Nejde o trénování AI, ale o její provoz
Je důležité zmínit, že podobná infrastruktura neslouží k trénování největších modelů umělé inteligence. V této oblasti stále dominují grafické akcelerátory společnosti NVIDIA, jako jsou H100 nebo novější generace Blackwell. Mac mini má ale jiné poslání. Je ideální pro takzvanou AI inference, tedy situaci, kdy již natrénovaný model odpovídá na dotazy uživatelů nebo vykonává konkrétní úkoly. Právě zde může být vysoká energetická efektivita mnohem důležitější než absolutní výkon. Jednou z největších výhod čipu Apple M4 je architektura Unified Memory. CPU i GPU sdílejí stejnou operační paměť, takže není nutné data neustále kopírovat mezi jednotlivými částmi systému. To přináší vyšší efektivitu při práci s velkými jazykovými modely a snižuje energetickou náročnost celého systému. Právě díky tomu si Mac mini získal popularitu mezi vývojáři využívajícími nástroje pro lokální provoz AI.
Jedním z hlavních důvodů, proč firmy podobné projekty staví, jsou rostoucí náklady na cloudové služby. Každý dotaz odeslaný do vzdáleného AI modelu znamená další poplatek. Čím více uživatelů službu využívá, tím vyšší jsou měsíční náklady. Pokud ale společnost vlastní vlastní hardware, situace se mění. Po splacení pořizovacích nákladů už platí především elektřinu a běžnou správu infrastruktury. Náklady na jednotlivé AI dotazy tak mohou být výrazně nižší.
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K rozšíření podobných řešení přispívají také moderní open-source nástroje. Jedním z nejznámějších je Ollama, který umožňuje provozovat velké jazykové modely přímo na lokálních počítačích. Jednotlivé Macy mohou být propojeny do jednoho celku a společně obsluhovat požadavky přes lokální síť. Vývojáři tak získávají vlastní AI infrastrukturu bez nutnosti spoléhat na vzdálené cloudové služby. V letech 2025 a 2026 se stále častěji objevuje trend, kdy firmy přestávají dlouhodobě pronajímat výpočetní výkon od velkých cloudových společností a začínají investovat do vlastního hardwaru. Důvod je jednoduchý. Jakmile je infrastruktura zaplacená, přestává účet za cloud každým měsícem růst. Pro společnosti s vysokým počtem AI dotazů může jít o významnou finanční úsporu. Mac mini se navíc díky svým rozměrům velmi dobře škáluje. Do prostoru, který by běžně zabralo několik velkých serverů, lze umístit desítky malých počítačů, jejichž spotřeba zůstává relativně nízká.
Přestože Apple své počítače nikdy neprezentoval jako řešení pro datová centra, právě nástup lokální umělé inteligence otevírá nové možnosti jejich využití. Mac mini se postupně stává zajímavou alternativou pro firmy, které potřebují provozovat vlastní AI modely efektivně, levně a bez závislosti na cloudových službách. Je nepravděpodobné, že by Macy v dohledné době nahradily nejvýkonnější servery s grafickými akcelerátory NVIDIA. Ukazují ale, že pro řadu úloh není vždy potřeba extrémně drahý hardware. Někdy může být výhodnější postavit infrastrukturu z velkého množství malých, úsporných počítačů. A právě to čínský startup předvedl. Místo několika monstrózních AI serverů vytvořil datacentrum složené z tisícovky Maců mini. Pokud se podobný přístup osvědčí i v dalších firmách, může jít o jeden z nejzajímavějších směrů, kterým se bude provoz umělé inteligence v příštích letech ubírat.